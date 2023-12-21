Giã diêm trong cối, tự chế pháo để chơi, bé gái 11 tuổi bị bỏng hai mắt

Nuôi dạy con 21/12/2023 15:23

Bé gái 11 tuổi đã cạo phần thuốc màu đỏ ở đầu các que diêm rồi cho vào cối giã.

Theo thông tin từ VTV, ngày 21/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu chữa cho một bé gái 11 tuổi bị tổn thương mắt nghiêm trọng do tự chế pháo bằng diêm.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc bố mẹ không để ý, bé T. (11 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã cạo phần thuốc màu đỏ ở đầu các que diêm rồi cho vào cối giã. Trong khi giã thì thuốc diêm bất ngờ bùng cháy mạnh, phóng thẳng vào mặt bé. Sau tai nạn, mắt bé T. đau nhức, khó mở mắt, xuất hiện nhiều vết bỏng loét vùng da mặt và bàn tay phải, được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị.

Giã diêm trong cối, tự chế pháo để chơi, bé gái 11 tuổi bị bỏng hai mắt - Ảnh 1
Bác sĩ kiểm tra vùng bị tổn thương trên mặt bé T. - Ảnh: Tạp chí Một thế giới

Các bác sĩ khám và phát hiện hai mắt bệnh nhi này bị bỏng kết - giác mạc do nhiệt kèm nhiều dị vật giác mạc. Bệnh nhi đã được bác sĩ điều trị tích cực kết hợp lấy dị vật giác mạc dưới máy sinh hiển vi. Sau 8 ngày điều trị, giác mạc biểu mô hóa hoàn toàn, thị lực bé T. phục hồi tốt; vùng da mặt và tay bị bỏng đã phục hồi dần.

Dẫn tin từ Tạp chí Một thế giới, các bác sĩ Khoa Mắt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, những năm qua, khoa đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị tổn thương do pháo hoặc các vật dụng liên quan đến pháo nổ tự chế. Trong đó có nhiều bệnh nhân bị chấn thương mắt, tay, bỏng mặt và bỏng toàn thân, thậm chí có trường hợp để lại di chứng nặng như mù vĩnh viễn, mất bàn tay...

Bệnh viện khuyến cáo các gia đình có con nhỏ phải thường xuyên nhắc nhở và quản lý trẻ để tránh những hậu quả đáng tiếc liên quan đến pháo nổ.

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Từ khóa:   bỏng tin y tế sức khỏe

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