Khẩn: Những người từng đến 2 quán 'Gà ác' và 'Hải sản 30K' quận Tân Phú liên hệ ngay cơ quan y tế

Ngày 9/5, cơ quan chức năng phường Tân Quý, quận Tân Phú vừa ra văn bản thông báo khẩn tìm những người từng ghé tới 2 địa điểm sau.
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Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan chức năng đề nghị những cá nhân đã đến sử dụng dịch ăn uống tại quán "Gà ác", số 51/13 đường Tân Hương, phường Tân Quý vào thời gian từ 21h đến 23h ngày 3/5 cần khẩn trương đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.
Tương tự, những cá nhân đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại quán ốc vỉa hè "Hải sản 30k", địa chỉ tại góc đường Tây Sơn – Đường số 18, phường Tân Quý vào thời gian 17h đến 19h ngày 3/5 cần khẩn trương đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo tế.
Qua ghi nhận, hiện tại 2 quán ăn này đã tạm đóng cửa, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.