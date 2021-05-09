Khẩn: Những người từng đến 2 quán 'Gà ác' và 'Hải sản 30K' quận Tân Phú liên hệ ngay cơ quan y tế

Tin y tế 09/05/2021 21:21

Ngày 9/5, cơ quan chức năng phường Tân Quý, quận Tân Phú vừa ra văn bản thông báo khẩn tìm những người từng ghé tới 2 địa điểm sau.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan chức năng đề nghị những cá nhân đã đến sử dụng dịch ăn uống tại quán "Gà ác", số 51/13 đường Tân Hương, phường Tân Quý vào thời gian từ 21h đến 23h ngày 3/5 cần khẩn trương đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

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Quán 'Gà ác' đã tạm đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tương tự, những cá nhân đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại quán ốc vỉa hè "Hải sản 30k", địa chỉ tại góc đường Tây Sơn – Đường số 18, phường Tân Quý vào thời gian 17h đến 19h ngày 3/5 cần khẩn trương đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo tế.

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Những ai tới quán 'Hải sản 30k' cũng cần khai báo y tế ngay lập tức - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Qua ghi nhận, hiện tại 2 quán ăn này đã tạm đóng cửa, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

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