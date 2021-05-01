Lịch trình người Trung Quốc dương tính COVID-19 tại Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lai Châu

Sau khi cập nhật tình hình, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát đi thông báo, đề nghị những người từng đi qua các địa điểm và thời gian mà 5 chuyên gia người Trung Quốc từng đến phải liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ đến: Sở Y tế Bắc Giang (0794.105.105), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang (0915 522 215), Bộ Y tế (1900 9095).

Theo Tuổi Trẻ, chiều 1/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã công bố lịch trình di chuyển của 5 chuyên gia người Trung Quốc thuộc Công ty Trung Bắc Á sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Yên Bái. Theo báo cáo, nhóm chuyên gia này đã di chuyển qua nhiều nơi, có nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Trong đó có 1 chuyên gia khi trở về Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình của nhóm chuyên gia Trung Quốc này như sau:

Ngày 24/4/2021, lưu trú khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (từ 0h5’đến 4h45’) và tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu (lúc 18h00).

Ngày 25/4/2021, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Từ ngày 26 đến 28/4/2021 tại Công ty Gạch men Vinatop-300/10B thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Buổi trưa, ngày 26/4 tại quán ăn Hải sản Ngon ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 1/5, ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã cung cấp thông tin về việc di chuyển nhóm chuyên gia Trung Quốc.

Được biết nhóm chuyên gia Trung Quốc này có 5 người, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung 14 ngày tại thành phố Yên Bái, họ có 3 lần xét nghiệm COVID-19 đều cho kết quả âm tính. Hết thời cách ly, nhóm này bắt đầu di chuyển vào thị xã Nghĩa Lộ tiếp xúc với một doanh nghiệp.

Vào lúc 00h5 phút, ngày 25/4, cho nhóm chuyên gia lưu trú tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An. Sau khi tiếp nhận, nhóm chuyên gia này đã khai báo y tế, đồng thời cơ quan chức năng cũng đề nghị họ ở lại theo dõi sức khỏe tại nơi đang cư trú thêm 14 ngày nữa nhưng sáng hôm sau đoàn chuyên gia này đi lên Lai Châu.

Các cơ quan chức năng thị xã Nghĩa Lộ cho biết, sau khi đến Lai Châu, nhóm chuyên gia Trung Quốc lại di chuyển thẳng về một công ty gạch men có tên Vinatop, trụ sở đóng tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi từ đây 5 người này về nước.

Sau khi đoàn chuyên gia xuất cảnh, đến hôm 30/4, cơ quan chức năng địa phương bắt đầu nhận được thông tin có một trường hợp trong nhóm chuyên gia dương tính với SARS-COV-2.

Theo lời ông Khương, đoàn chuyên gia này tới Nghĩa Lộ không tiếp xúc với ai. Còn theo khai báo của người dẫn đoàn, quá trình đi Lai Châu, nhóm chỉ dừng ăn cơm dọc đường rồi về thằng Vĩnh Phúc.

Hiện tại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã yêu cầu khách sạn nơi nhóm chuyên gia từng lưu trú tạm thời không đón khách, tiến hành cho phun khử khuẩn, truy vết F1 tiếp xúc đưa đi cách ly tập trung tại Nông Trường Nghĩa Lộ, F2 cho cách ly tại nhà.

Còn ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với nhóm chuyên gia và đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến ca nhiễm này, cùng ngày UBND tỉnh Lạng Sơn cũng ban hành văn bản số 547/UBND-KGVX về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị.