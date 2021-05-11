Khẩn: Bình Dương dừng thêm nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng dịch

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn, trong đó có việc dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, quán bar,...

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 11/5, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết như: Vũ trường, karaoke, quán bar, phòng game, massage, phòng tập thể hình (gym), nhà hàng tiệc cưới, phòng tập yoga, tụ điểm vui chơi, giải trí, hát với nhau, rạp phim, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh. Các đơn vị được yêu cầu phải quán triệt ngay và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác hay hốt hoảng, mất bình tĩnh trước các diễn biến phức tạp của dịch.

Các cơ quan chức năng phải chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như tiệc cưới, lễ hội, các điểm tham quan du lịch. Bình Dương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch - Ảnh: Internet Về việc dạy và học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương phải xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt các kỳ thi (tuyển sinh các cấp, tốt nghiệp Trung học phổ thông) năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên và các đối tượng liên quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trường hợp thật sự cần thiết tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm… đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kịp thời, hiệu quả; Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch, đặc biệt cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ theo lộ trình kế hoạch của tỉnh đề ra. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, cá nhân, tổ chức không chấp hành đúng các biện pháp phòng, chống dịch.

Chiều ngày 11/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc COVID-19 Bản tin chiều ngày 11/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 27 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly.

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