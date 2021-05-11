Chiều ngày 11/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc COVID-19

Bản tin chiều ngày 11/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 27 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin chi tiết các ca mắc COVID-19 mới như sau: 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh - CA BỆNH BN3518 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. - CA BỆNH BN3519 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngày 01/5/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. - CA BỆNH BN3520 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 09/5/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 27 ca mắc ghi nhận trong nước - CA BỆNH BN3508 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. - CA BỆNH BN3510 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang. - CA BỆNH BN3509 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH BN3511 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH BN3512-BN3517, BN3521-BN3534 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; là các F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. - CA BỆNH BN3535 ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; có liên quan dịch tễ với BN3268. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. - CA BỆNH BN3536 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3042, BN3044. - CA BỆNH BN3536 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3042, BN3044. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Thêm 22 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bắc Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội Mới đây, Sở Y tế Bắc Ninh vừa thông báo thêm 17 ca nghi nhiễm mới ở huyện Châu Thành. Quảng Nam và Hà Nội cũng xuất hiện vài trường hợp tương tự. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-ngay-11-5-viet-nam-co-them-30-ca-mac-covid-19-404827.html Theo Phương Chang (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-ngay-11-5-viet-nam-co-them-30-ca-mac-covid-19-404827.html