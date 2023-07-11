Sau đó, bệnh nhân đau nhiều ở vùng thắt lưng và cột sống nên đã vào Trung tâm Thận tiết niệu ( Bệnh viện Bạch Mai ) điều trị với chẩn đoán viêm thận lupus, đau lưng cấp.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, nữ bệnh nhân T.M (28 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội), là dược sĩ hiện đang bán thuốc tư nhân. Khoảng 1 tháng trước, bệnh nhân có phát hiện mắc viêm cầu thận lupus, điều trị nội trú tại bệnh viện, mới ra viện được 10 ngày.

Tuy nhiên, tình trạng thuỷ đậu của bệnh nhân khá nặng, có chảy máu bên trong nốt phỏng ở vùng đầu mặt, nửa thân trên, trong niêm mạc miệng có các điểm trợt chảy máu, các vị trí lấy máu tiêm truyền có hiện tượng chảy máu khó cầm. Sau khi làm các xét nghiệm và thăm khám cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủy đậu , không rõ nguồn lây.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) - cho hay sau khi điều trị được 2 ngày, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có nốt phỏng nước ở mặt, lan xuống ngực, bụng. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục điều trị.

Đến ngày 7/7, bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng trở nặng như thở gắng sức, vận mạch leo thang, phải đặt ống nội khí quản. Các bác sĩ giải thích cho gia đình tiên lượng tử vong là rất cao. Khoảng 9h20 phút, ngày 7/7, sau 3 tiếng đặt ống nội khí quản, bệnh nhân mạch chậm dần, khó bắt, huyết áp không đo được, sau đó tử vong tại viện vào lúc 9h23 phút cùng ngày (7/7).

Trước đó, theo nguồn tin từ VTV News, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đã ghi nhận một trường nam thanh niên 32 tuổi tử vong do biến chứng của thủy đậu. Trước đó, 2 tuần nam bệnh nhân có tiếp xúc với con trai mắc thủy đậu và vừa được điều trị khỏi vài ngày. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh lý nền.

Xuất hiện nốt phỏng nước dưới da kèm theo sốt, gai, rét - Ảnh: VTV News

Trước khi vào viện 4 ngày, người này xuất hiện nốt phỏng nước dưới da kèm theo sốt, gai, rét, sau đó đi khám tại phòng khám tư được chẩn đoán thủy đậu và dùng thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh thủy đậu không thuyên giảm.

Do tình trạng chuyển biến nặng, bệnh nhân được chuyển tới khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt, suy đa phủ tạng, hôn mê, xuất huyết não, có tổn thương phổi, hình ảnh phim chụp có tổn thương tim.

Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm do virus Varicella Zoster gây ra và có thể bùng phát thành dịch. Virus gây bệnh thủy đậu lây chủ yếu qua đường hô hấp hoặc không khí, người lành dễ bị nhiễm bệnh nếu hít phải những giọt nước bọt bắn ra khi bệnh nhân thủy đậu ho, hắt hơi hoặc nhảy mũi.

Đây là bệnh truyền nhiễm tổn thương ngoài da, lành tính. Đối với các trường hợp khỏe mạnh, mắc thủy đậu sau khoảng 1 tuần bệnh sẽ tự hết, không để lại di chứng. Tuy nhiên, thủy đậu có thể mắc nặng ở nhóm người có nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch; người mắc ung thư đang điều trị hóa chất; người có bệnh lý nền đái tháo đường, tim mạch…

Hiện nay, đã có thuốc điều trị đặc hiệu chống virus thuỷ đậu là Acyclorvir nhưng cần phải điều trị sớm trong những ngày đầu thì mới có hiệu quả. Điều quan trọng là phải theo dõi và phát hiện kịp thời các biến chứng, giữ gìn vệ sinh và tránh tự ý sử dụng các thuốc có thể gây bệnh nặng hơn như corticoides...

Cách phòng ngừa thuỷ đậu hiệu quả hiện nay là tiêm phòng vắc xin, hạn chế tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc thuỷ đậu.