Ghi nhận 75F1 có liên quan đến tài xế Thanh Hóa dương tính với Covid-19, một trường tiểu học cho học sinh nghỉ khẩn trong đêm

Tin y tế 07/05/2021 08:31

Về việc tài xế Thanh Hóa mắc Covid-19 khi từng tiếp xúc với các chuyên gia người Trung Quốc, mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã cập nhật lịch trình, đồng thời truy vết nhiều trường hợp có liên quan.

Theo Người Lao Động, ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa đã chính thức xác nhận có ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng (được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân số 3091) tại địa phương. Danh tính người này được xác định là ông N.B.T. (SN 1979; ngụ N10, khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Được biết, ông T. làm việc tại Công ty Cổ phần khoáng sản Trung Á (Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và lái xe cho đoàn chuyên gia Trung Quốc từ ngày 23 đến 28/4.

covid-19
 Khu nhà nơi bệnh nhân đang ở bị phong tỏa - Ảnh: Người Lao Động

Lịch trình chi tiết của ông T. như sau:

- Ngày 23/4, ông T. tiếp nhận 5 chuyên gia Trung Quốc tại khách sạn Như Nguyệt 2, tỉnh Yên Bái (khi những người này hết cách ly theo quy định) và đưa về công ty Vinatop, thôn Lương Cầu, xã Lương Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông T. di chuyển từ xe cá nhân về khách sạn Bảo Yến (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

- Từ ngày 24/3 đến ngày 28/4, ông T. đưa đoàn chuyên gia di chuyển một số địa điểm như Khách sạn Bảo Yến; đến thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, Yên Bái.

- Tối ngày 28/4 bệnh nhân di chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về đến tỉnh Thanh Hóa lúc 1 giờ ngày 29-4.

 - Sáng ngày 29/4, tài xế này đi uống cà phê tại một quán ở đường Lê Hoàn (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa). Chiều cùng ngày đi cùng 2 con về xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gặp người thân và có tiếp xúc với nhiều người.

- Đến ngày 30/4, bệnh nhân đưa 2 con về lại nhà ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

- Ngày 1/5, ngành y tế nhận được thông tin đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19, nên ông T. trở thành F1 và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 6-5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ông T. dương tính với SARS-CoV-2, CDC Thanh Hóa cùng các ngành đã thần tốc rà soát những người tiếp xúc gần và đến tối ngày 6/5, đã ghi nhận 75 người là F1. Cụ thể, tại TP Thanh Hóa xác định có 9 F1; huyện Nga Sơn phát hiện 37 F1; TP Sầm Sơn 29 F1.

Vợ và 2 con của ông T. cũng đã được xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 tối ngày 6/5. Hiện cả 3 người đang được cách ly tập trung. Tầng 1, nhà N10, khu chung cư Đông Phát (nơi bệnh nhân ở) cũng bị phong tỏa. Cơ quan chức năng phun khử khuẩn tòa nhà ông T. đang ở và 2 tòa liền kề để phòng chống dịch. 

Được biết, ngay trong đêm 6/5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa), nơi 2 con ông T. (là F1) đang học tập đã có thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học tại nhà bắt đầu từ ngày 7/5, đến khi có thông báo mới.

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Từ khóa:   Thanh Hóa tài xế dương tính cách ly bệnh nhân

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