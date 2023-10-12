Duy trì thói quen này suốt 40 năm, người đàn ông ở Hà Nội có khối u xâm lấn nguy hiểm, phải cắt bỏ toàn bộ lá phổi trái

3 tuần trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ho khạc đờm trắng có lẫn nâu, có cảm giác sốt nhưng không đau ngực, không khó thở. Bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng không đỡ

Theo thông tin từ Dân Trí, vừa qua, Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 64 tuổi, làm nghề xây dựng, địa chỉ tại Long Biên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, qua thăm khám, bệnh nhân được phát hiện khối u phổi trái. Bệnh nhân được điều trị nội trú tại Khoa Ung bướu.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết, các triệu chứng xuất hiện vào thời điểm 3 tuần trước khi vào viện. Bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào trên 40 năm.

Tại đây, bệnh nhân được khám tầm soát như: nội soi dạ dày, đại tràng, chụp cắt lớp sọ não, cắt lớp vi tính phổi, sinh thiết xuyên thành, nội soi khí phế quản. Kết quả, các bác sĩ phát hiện tế bào lạ nghi ngờ ác tính.

Kết quả nội soi khí phế quản cho thấy, khối u xâm lấn làm tắc hoàn toàn phế quản gốc bên trái. Chụp cắt lớp vi tính phổi, X-quang phổi cho thấy khối u chiếm gần hết nhu mô phổi bên trái.

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa mạch máu lồng ngực, gây mê hồi sức, các bác sĩ đã thống nhất ý kiến phẫu thuật cắt toàn bộ phổi trái kèm nạo vét hạch cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong khoảng 2 tiếng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện khối u chiếm gần hết nhu mô phổi, gây dính nhiều vào lá thành màng phổi. Các bác sĩ đã làm sinh thiết tức thì và chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy không biệt hóa. Ekip mổ đã tiến hành cắt toàn bộ phổi trái, nạo vét hạch.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, còn đau ngực vết mổ. Ngày thứ 5 kể từ ca mổ, bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy, tự thở không cần oxy hỗ trợ, còn đau vết mổ và tràn khí nhẹ dưới da.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VnExpress, có hai loại ung thư phổi chính là tế bào nhỏ và không phải tế bào nhỏ. Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15% số ca ung thư phổi, xảy ra phổ biến ở người hút thuốc. Bệnh ác tính và lây lan nhanh chóng. Nhiều người được chẩn đoán mắc ung thư này khi đã di căn.

Ung thư phổi tế bào nhỏ được phân thành hai giai đoạn tiến triển. Ở giai đoạn giới hạn, tế bào khối u chỉ ở một bên phổi, không lan đến các hạch bạch huyết ở xương đòn và trung thất (khu vực giữa phổi). Giai đoạn lan rộng, khối u đã lan sang các khu vực khác của cơ thể như xương, gan não.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư phổi không phải tế bào nhỏ chiếm khoảng 85% các trường hợp ung thư phổi, thường phát triển qua 5 giai đoạn.

Giai đoạn 0: Còn được gọi là ung thư tại chỗ, nghĩa là các tế bào bất thường chỉ được tìm thấy ở lớp lót trên cùng của phổi hoặc phế quản, niêm mạc đường thở và chưa lan rộng. Những tế bào bất thường này có thể trở thành ung thư và lan sang các mô bình thường gần đó. Giai đoạn 0 có thể là ung thư biểu mô tuyến tại chỗ hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy tại chỗ.

Giai đoạn I: Các khối u nhỏ và chỉ tìm thấy ở một bên phổi. Ung thư chưa lan đến hạch bạch huyết hoặc khu vực nào khác ngoài phổi. Kích thước khối u dưới 4 cm.

Giai đoạn II: Tế bào ung thư nằm trong phổi nơi ung thư bắt đầu và chưa di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Ung thư có thể đã lan đến các hạch bạch huyết gần đó. Khối u khoảng 4-5 cm.

Giai đoạn III: Khối u ác tính ở phổi và các hạch bạch huyết ở ngực, trung thất hoặc ở xương đòn. Ung thư có thể lan sang màng lót bên trong thành ngực và tường ngực, cơ hoành, khí phế thực quản. Ở giai đoạn này, tế bào ung thư phổi cũng xuất hiện ở lớp mô bên ngoài của túi xung quanh tim, mạch máu lớn dẫn đến tim, dây thần kinh điều khiển thanh quản.

Giai đoạn IV: Các tế bào khối u đã lan rộng (di căn) ngoài khu vực gần phổi và đến các vùng khác của cơ thể. Vị trí di căn thường là xương, não, gan, tuyến thượng thận.