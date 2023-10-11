Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh thể trạng tốt, không khó thở khi nghỉ, SpO2 96%, ngón tay dùi trống, phổi giảm thông khí hai bên, không có ran. Các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, nam thanh niên 31 tuổi tiền sử khỏe mạnh, khoảng 1 tháng nay xuất hiện triệu chứng khó thở, tức ngực, được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lý rất hiếm gặp.

Sau khi được rửa phổi, người bệnh đã đỡ khó thở, các thông số chức năng phổi cải thiện và được ra viện sau 1 tuần, được hẹn vào viện tiếp tục rửa phổi lần 2.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy bệnh nhân tổn thương lan tỏa hai phổi, đây chính là nguyên nhân gây khó thở. Bệnh nhân được nội soi phế quản lấy dịch rửa phế quản làm xét nghiệm. Dựa trên các dữ liệu lâm sàng, xét nghiệm dịch phế quản và phim chụp cắt lớp vi tính ngực, người bệnh được chẩn đoán “ Bệnh tích protein phế nang” và được chỉ định rửa phổi.

Theo bác sĩ, bệnh tích tụ protein phế nang là một tình trạng tại phổi được gây ra bởi sự tích tụ protein và các chất khác một cách bất thường trong các phế nang, làm cản trở sự trao đổi khí. Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp, thường phát triển ở người lớn nhưng cũng có thể là bẩm sinh.

Tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới, thường ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi từ 30 đến 60. Các yếu tố phơi nhiễm như bụi và hút thuốc làm tăng nguy cơ xảy ra bệnh tích tụ protein phế nang nên điều này có thể giải thích tại sao nó xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới.

Dịch rửa phổi của bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, Ths.BS Tống Dịu Hường - Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang thông tin thêm: "Phần lớn nguyên nhân gây ra bệnh tích tụ protein phế nang là do thiếu hoặc có vấn đề với yếu tố kích thích trưởng thành bạch cầu hạt và đại thực bào, là cần thiết để làm cho các tế bào miễn dịch nhất định phát triển.

Khi không có chất này, các phế nang không thể xóa sạch các thành phần dịch tráng phế nang có chứa protein. Điều này dẫn đến hệ quả là sự tích tụ một lượng protein nhất định trong phế nang và cuối cùng là làm suy giảm hô hấp".

Theo bác sĩ, người bệnh mắc phải bệnh tích tụ protein phế nang có các triệu chứng như khó thở, đau ngực, sốt, sụt cân, ho, nồng độ oxy trong máu thấp, móng tay dùi trống, đầu chi tím,…Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp mạn tính khác và cả các bệnh lý tim mạch.

"Điều trị chính của bệnh tích tụ protein phế nang cho đến ngày nay vẫn là rửa toàn bộ phổi. Hầu hết các bệnh nhân đều cải thiện khá tốt sau khi được rửa phổi một lần. Tuy nhiên, rửa phổi không là cách điều trị triệt để; vẫn có một số bệnh nhân cần rửa phổi lặp lại sau một thời gian dài tái phát. Vì vậy, trong một vài trường hợp, người bệnh sẽ được xem xét điều trị bằng phương pháp thay huyết tương hoặc ghép phổi.", Ths.BS Tống Dịu Hường cho biết.