30 học sinh tại quận 4 bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường, phụ huynh lo lắng đồ ăn bị nhiễm khuẩn: Phòng GDĐT nói gì?

Tin y tế 11/10/2023 14:05

Phụ huynh lo lắng rằng, nếu làm đồ ăn cho con từ sáng mà đến trưa các con mới ăn thì cũng có thể xảy ra tình trạng đồ ăn bị nhiễm khuẩn, gây mất an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Tạp chí Giáo dục Việt Nam, ngày 11/10, thông tin một số phụ huynh của Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau bữa ăn bán trú ngày 9/10, nhiều học sinh của trường bị đau bụng.

Phụ huynh lo lắng với tình trạng sức khỏe của học sinh, nên có phản ánh thông tin để nhà trường nắm được.

Trong sáng nay, nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh là sẽ tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho các em học sinh.

Các phụ huynh chuẩn bị cơm trưa cho học sinh, còn các em vẫn ở lại trường để ngủ trưa.

Phụ huynh cũng lo lắng rằng, nếu làm đồ ăn cho con từ sáng mà đến trưa các con mới ăn thì cũng có thể xảy ra tình trạng đồ ăn bị nhiễm khuẩn, gây mất an toàn thực phẩm.

Nhiều phụ huynh cho biết, quyết định đến trường đón con về nhà ăn, nghỉ trưa và chiều sẽ đưa con đến trường học tiếp.

30 học sinh tại quận 4 bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường, phụ huynh lo lắng đồ ăn bị nhiễm khuẩn: Phòng GDĐT nói gì? - Ảnh 1
Trường THCS Vân Đồn - Ảnh: Dân Việt

 

Dẫn tin từ Dân Việt, ông Nguyễn Bội Ngọc, Trưởng phòng GDĐT quận 4 xác nhận, có khoảng 30 học sinh bị đau bụng sau khi ăn trưa tại Trường THCS Vân Đồn ngày 9/10.

Theo ông Ngọc, Trường THCS Vân Đồn có hơn 1.100 học sinh, tuy nhiên chỉ có 30 em bị đau bụng, khó chịu. Nguyên nhân có thể do các em này có thể lực yếu nên gặp vấn đề khi thức ăn không phù hợp, chứ không phải là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Các em học sinh gặp vấn đề về sức khỏe không phải đến bệnh viện, hiện tại, sức khỏe đều đã bình thường và vẫn đi học. Tuy nhiên, nhà trường vẫn lưu ý phụ huynh nên chuẩn bị đồ ăn sẵn cho học sinh để mang theo, hoặc có thể ăn cháo để đảm bảo tốt nhất cho học sinh.

Ngoài ra, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của phụ huynh về sự việc, vào sáng hôm sau (ngày 10/10), Phòng GDĐT quận cùng Phó Chủ tịch UBND quận đã xuống kiểm tra bữa ăn bán trú của trường để nắm thêm thông tin.

30 học sinh tại quận 4 bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường, phụ huynh lo lắng đồ ăn bị nhiễm khuẩn: Phòng GDĐT nói gì? - Ảnh 2
Phụ huynh lo lắng các phần cơm bị nhiễm khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Ông Ngọc cho biết, Trường THCS Vân Đồn cung cấp bữa ăn bán trú thông qua bếp ăn công nghiệp. Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Vân Đồn cũng cung cấp suất ăn cho một số trường khác trong quận.

Hiện tại, Phòng GDĐT quận 4 đã yêu cầu trường phải xem xét thật kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối khâu an toàn thực phẩm khi cung cấp bữa ăn vào trường cho học sinh. Riêng những học sinh có biểu hiện đau bụng sau bữa ăn trưa bán trú nêu trên, Phòng yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

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Từ khóa:   ngộ độc ngộc độc thực phẩm tin y tế

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