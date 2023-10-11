Năm 2022, Julie Grabham, sống ở Lampeter, xứ Wales, có mặt ở buổi tầm soát ung thư vú định kỳ và không nghĩ gì đến việc sắp phải nhận một tin sốc. Trong lúc ngồi ở phòng chờ kết quả, Julie thậm chí còn đăng lên trang cá nhân, khuyên những người khác cũng nên đi khám sức khỏe giống mình.

Theo VnExpress, người phụ nữ tên Julie Grabham, người Anh, bất ngờ khi được chẩn đoán có khối u ác tính ở vú nhờ tầm soát ung thư, dù bà không có biểu hiện khác thường, lại duy trì lối sống năng động, lành mạnh.

Người phụ nữ Anh chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi về bệnh ung thư. Bà duy trì lối sống lành mạnh, không có một dấu hiệu khó chịu hay đau đớn gì cảnh báo đang có khối u ác tính trong cơ thể.

"Lúc đó tôi đã đăng một dòng trạng thái, khuyến khích những phụ nữ khác cũng nên đi kiểm tra. Tôi còn nói tuy có chút bất tiện nhưng hành động đó có thể cứu mạng bạn. Tôi đã không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Rồi khi nhận tin, tôi đã bị sốc", Julie, hiện 54 tuổi, kể lại.

Tuy cố giữ thái độ tích cực, việc biết tin mình đang mắc ung thư vú cũng như quá trình điều trị vẫn khiến Julie bị sốc.

"Tôi luôn nói rằng tất nhiên bạn nên lo lắng về bệnh ung thư bởi bạn sẽ cần cảnh giác về nó. Tôi vẫn tiếp tục làm việc vì điều đó khiến tôi bận rộn. Tôi không muốn chìm đắm hoặc suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Gia đình nói tôi cần sống chậm lại một chút, nhưng với tôi, đó không phải là lựa chọn phù hợp, và giờ họ đã quen với chuyện ấy", Julie nói.

Julie đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua xạ trị. Bà cũng đã được tuyên bố không còn tế bào ung thư trong cơ thể. Julie sẽ tiếp tục điều trị bằng hormone trong 10 năm để làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của các khối u nhạy cảm với hormone.

Julie hy vọng sẽ sớm được truyền thuốc Zometa để làm giảm nguy cơ ung thư phát triển trong xương. Đây là loại ung thư thứ phát phổ biến có thể xảy ra sau ung thư vú.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư vú là gì?

Ung thư vú là dạng u vú ác tính. Một khối u có thể là lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Đa số các trường hợp ung thư vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy. Ung thư vú nếu phát hiện và điều trị muộn có thể đã di căn vào xương và các bộ phận khác, đau đớn sẽ càng nhân lên.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư vú

Đau vùng ngực

Vùng ngực có cảm giác đau âm ỉ, không có quy luật rõ ràng. Có nhiều khả năng đây là tín hiệu cảnh báo ung thư vú ác tính giai đoạn sớm. Nếu vùng ngực đau, nóng rát liên tục hoặc ngày càng dữ dội thì bạn nên cần đi khám ngay.

Thay đổi vùng da

Hầu hết những người mắc phải căn bệnh này thường thay đổi màu sắc và tính chất da ở vùng ngực. Vùng da thường có thể xuất hiện nhiều nếp nhăn hoặc lõm giống như lúm đồng tiền, vùng da xung quanh thường có mụn nước, ngứa lâu không dứt điểm.

Sưng hoặc nổi hạch

Sưng hạch bạch huyết không chỉ là dấu hiệu của các bệnh thông thường như cảm cúm, nhiễm trùng mà còn cả bệnh ung thư vú. Nếu có khối u hoặc vết sưng đau dưới vùng da kéo dài trong vài ngày mà bạn không rõ nguyên nhân thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư vú.

Đau lưng, vai hoặc gáy

Một số phụ nữ khi mắc phải bệnh này thay vì đau ngực thì thường có cảm giác đau lưng hoặc vai gáy. Những cơn đau thường xảy ra ở phía lưng trên hoặc giữa 2 bả vai, có thể nhầm lẫn với việc giãn dây chằng hoặc các bệnh liên quan trực tiếp đến cột sống.

Các giai đoạn ung thư vú

Không giống các loại ung thư khác, ung thư vú là một bệnh hoàn toàn có thể chữa được nếu được phát hiện sớm, khoảng 80% bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện bệnh ở những giai đoạn đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư vú giai đoạn 0 (Giai đoạn đầu)

Ở giai đoạn đầu này, các tế bào ung thư vú được bác sĩ phát hiện ra trong các ống dẫn sữa. Ta gọi đây là ung thư vú không xâm lấn, hay có cách gọi khác là ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ. Bệnh nhân sẽ được điều trị bệnh ung thư vú để ngăn chặn sự di căn của bệnh. Thường thì bệnh nhân chỉ cần cắt bỏ khối u và sử dụng thêm phương pháp xạ trị.

Ung thư vú giai đoạn 1

Ở giai đoạn 1A, khối u vẫn có kích thước nhỏ từ 2cm và các hạch bạch huyết chưa bị ảnh hưởng. Còn khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn 1B sẽ không chỉ có khối u ở vú mà còn tìm thấy khối u tại các hạch bạch huyết ở nách. Đây vẫn là 2 giai đoạn phát hiện bệnh sớm. Bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp một số liệu pháp để điều trị bệnh.

Ung thư vú giai đoạn 2

Ở giai đoạn 2, các khối u có kích thước từ 2 – 5cm và có thể chưa lây lan sang các hạch bạch huyết hoặc sang các hạch nách. Giai đoạn này được chia là 2 giai đoạn nhỏ: 2A và 2B.

- Giai đoạn 2A: Chưa xuất hiện u nguyên phát và chưa đến 4 hạch bạch huyết. Kích thước khối u nhỏ hơn 2cm và chưa đến 4 hạch bạch huyết. Khối u từ 2-4cm và chưa lan tới hạch bạch huyết và hạch dưới cánh tay.

- Giai đoạn 2B: Ở giai đoạn, khối u có kích thước từ 2 đến 4cm và tìm thấy các cụm tế bào ung thư trong hạch bạch huyết, từ 1-3 hạch bạch huyết ở nách hoặc gần xương ức. Hoặc, kích thước khối u lớn hơn 5cm và chưa xâm lấn đến các hạch bạch huyết.

Bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn 2 nên kết hợp các liệu pháp điều trị phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và kích thích tố.

Ung thư vú giai đoạn 3

Khi bạn phát hiện bệnh ở giai đoạn 3, thì các khối u trong cơ thể đã lan rộng 4 – 9 hạch bạch huyết ở nách hoặc phù các hạch bạch huyết bên trong vú.

Ở giai đoạn 3, liệu pháp điều trị cho bệnh nhân cũng giống với giai đoạn 2. Nếu bác sĩ phát hiện ra có khối u nguyên phát lớn, thì bạn sẽ phải dùng biện pháp hóa trị để làm nhỏ khối u trước khi tiến hành phẫu thuật.

Ung thư vú giai đoạn 4 (giai đoạn cuối)

Giai đoạn này được xem là giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Tế bào ung thư đã lan rộng và di căn đến nhiều cơ quan trong cơ thể người bệnh. Ung thư vú thường di căn đến xương, não, phổi và gan. Ở giai đoạn này, bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn điều trị toàn thân tích cực, đây là phương pháp phổ biến đối với bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

(Nguồn: VinMec)