Tay chân miệng ở Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng, nhiều ổ dịch ghi nhận tại trường mầm non

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.063 ca mắc tay chân miệng (tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần (từ ngày 29/9 đến 6/10), Hà Nội có thêm 265 ca mắc tay chân miệng (tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó). Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Sóc Sơn (69 ca), Cầu Giấy (26 ca), Hoài Đức (25 ca), Hà Đông (18 ca), Ba Vì (15 ca), Thanh Xuân (15 ca), Đống Đa (12 ca). Như vậy, số ca mắc tay chân miệng trong tuần đầu tiên của tháng 10/2023 đã tăng gấp đôi so với 2 tuần cuối tháng 9 và tăng hơn 3,5 lần so với cuối tháng 8. Cụ thể, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2023, trung bình mỗi tuần, trên địa bàn thành phố ghi nhận 70/75 ca mắc tay chân miệng. Đến 2 tuần cuối tháng 9/2023, số ca mắc đã tăng lên khoảng 140 ca/tuần.

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.063 ca mắc tay chân miệng (tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, trong tuần (từ ngày 29/9 đến 6/10), thành phố cũng đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch tay chân miệng tại 2 quận, huyện: Sóc Sơn và Đống Đa. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 47 ổ dịch, hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Dấu hiệu bệnh tay chân miệng - Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, ThS. BS Dương Quốc Bảo, Phó trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho hay, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng Enterovirus 71 (EV71) và Coxsackie A16. Bệnh tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Virus gây bệnh tồn tại trong nước bọt, dịch hắt hơi, sổ mũi, phân, dịch vỡ bóng nước trên da, niêm mạc,... Khi bị phát tán ra ngoài, virus vẫn có thể tồn tại khá lâu trong môi trường nhiệt độ phòng, bám lên đồ dùng, đồ chơi, quần áo. Do vậy, tại trường học, đặc biệt các cơ sở trông trẻ, trường mầm non rất dễ có sự lây nhiễm chéo khi có trường hợp mắc tay chân miệng. Trẻ hắt hơi, chảy mũi, chơi cùng đồ chơi... là những con đường thuận lợi lây bệnh. Một số biểu hiện trẻ mắc bệnh tay chân miệng mà phụ huynh và giáo viên cần lưu ý như nổi mụn phát ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, xung quanh mặt và miệng, trong miệng, một số vị trí phát ban khác như ở mông, đầu gối. Ngoài ra khi mắc tay chân miệng trẻ sẽ sốt, chán ăn, bỏ bú, giật mình.... Cũng theo ThS. BS Dương Quốc Bảo, hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Dó đó cách phòng tránh tốt nhất là vệ sinh tốt bề mặt môi trường, thường xuyên làm sạch đồ chơi. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay người lớn làm vệ sinh cho trẻ. Thức ăn cho trẻ cần chế biến sạch sẽ, an toàn, uống nước đun sôi để nguội. Dạy trẻ không được cho tay vào miệng hay ngậm mút đồ chơi. Đặc biệt, khi lớp học có trẻ phát bệnh, cần nhanh chóng báo cáo cách ly và khử khuẩn để giảm thiểu lây lan sang trẻ khác, tạo thành ổ dịch.

Tình hình bệnh tay chân miệng ở Việt Nam: Tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đã có 21 ca tử vong Các chuyên gia y tế cho biết, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng Enterovirus 71 (EV71) và Coxsackie A16. Bệnh có thể xảy ra trên mọi đối tượng, tuy nhiên có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tay-chan-mieng-o-ha-noi-tiep-tuc-vuot-nguong-nhieu-o-dich-ghi-nhan-tai-truong-mam-non-623116.html