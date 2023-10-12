Bé trai 8 tháng ngã từ giường cao 60cm xuống đất, mẹ hốt hoảng lo chấn thương sọ não, nào ngờ bác sĩ phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận này

"Thường ngày con chơi có tiếng động và hay kêu nhưng hôm đó bé lại im lặng nên mình vừa ngủ vừa mở mắt trông con. Trong lúc không để ý, bé lật vài vòng và rơi xuống đất. Từ trên nệm cách nền gạch khoảng 60cm", chị Trúc chia sẻ.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, chị Trần Thị Thu Trúc (sống tại Ninh Thuận) đã chia sẻ câu chuyện con trai là bé Trần Minh Khánh (8 tháng tuổi) gặp phải sự cố khá nghiêm trọng. Cụ thể, trong lúc 2 mẹ con đang ngủ, bé tỉnh dậy trước và nằm chơi một mình.

Tuy nhiên, tới sáng hôm sau, bà mẹ 1 con phát hiện một bên vai của bé bị sưng phù lên, đụng vào là bé khóc vì đau. Cậu bé tỏ ra khó chịu, bình thường con rất quậy nhưng nay tay phải của bé không nhúc nhích. Ngay lập tức, chị Trúc đưa con tới bệnh viện, vừa đi chị vừa khóc vì lo không biết con trai làm sao.

Thông thường, ngay sau khi bé ngã, điều đầu tiên các mẹ để ý sẽ là phần đầu của con vì đây là bộ phận dễ gặp phải tổn thương. Chị Trúc cũng như vậy, sau khi con trai ngã, chị dùng dầu xoa đầu và liên tục theo dõi con xem bé có bất thường nào không.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả bác sĩ nói bé Khánh bị gãy đôi xương vai đòn do cú ngã quá mạnh. Lúc này, chị Trúc không kìm được mà rơi nước mắt, tự trách bản thân vì một phút bất cẩn mà con mới bị như vậy.

"Do mẹ mà em phải đeo đai chỉnh xương như thế này, tội con trai nhỏ của mẹ quá, ráng mau khỏi để còn quậy phá nữa nha, chứ chơi mà 1 tay nằm im, 1 tay quơ đồ chơi tội không chịu nổi", bà mẹ 1 con xót xa tâm sự.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của con trai, chị Trúc cho biết hiện tại bé vẫn ăn uống, vui chơi, hoạt động bình thường. Bác sĩ thông tin con phải đeo đai khoảng 7-10 ngày là có thể tháo ra. Phải mất 1,5 - 2 tháng xương bé mới tự lành lại và đi tái khám chụp X-Quang.

Dẫn tin từ Tiền Phong, để phòng tránh trẻ ngã từ trên giường xuống khi chơi hoặc ngủ, BS Trần Quang Dư -Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh phải luôn luôn để mắt đến trẻ, không để trẻ chơi một mình, đặc biệt là những bé vừa mới biết trườn bò. Cần làm tấm chắn nơi giường trẻ nằm, lối đi ra cầu thang, bếp nấu ăn, ban công. Các cửa sổ nếu mở cho thoáng phải có song đã được khóa kỹ để tránh trường hợp trẻ biết đi leo trèo gây nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu trẻ nằm giường hay nôi, võng cần phải che chắn an toàn sao cho trẻ không bị rơi xuống sàn. Dưới chân giường cần trải nệm, tường sát giường cũng được dán tấm xốp, tấm nệm mút lên đề phòng trẻ hiếu động tập bò, tập lẫy có thể va đầu vào tường. Chú ý nôi, võng dây cột phải chắc và đưa lắc nhẹ nhàng khi trẻ ngủ. Đối với trẻ nhỏ, khi cho trẻ ngồi vào ghế cao hay xe đẩy phải có dây đai giữ; hạn chế cho trẻ ngồi xe tập đi vì có thể làm trẻ lộn nhào. Đối với trẻ lớn ở độ tuổi đi học, cha mẹ và nhà trường cần giảng giải cho trẻ biết nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn.