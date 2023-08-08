Dự tiệc cưới về, hàng trăm người người đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, khẳng định 'cỗ cưới có vấn đề'

Khoảng 11 giờ hôm 6/8, một đám cưới diễn ra ở Nhà văn hoá thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu. Đám cưới này mời hơn 500 khách, phần đông là người dân trong thôn và bạn bè của gia chủ hai bên.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 8/8, ông Trần Vũ Phong - Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết đang chỉ đạo chính quyền địa phương xác minh thông tin nhiều người dân trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới.

Tối cùng ngày cho đến sáng hôm sau (7/8), hàng trăm người dân ở thôn Tùng Giang và nhiều vị khách được mời dự tiệc cưới hôm đó bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy... Trong đó có nhiều trẻ em.

Cỗ cưới gồm các món: gà, bò, dê, cháo và một số món ăn khác do Nhà hàng L.H ở xã Quảng Hợp phục vụ, chế biến.

Nhiều người đã tự mua thuốc về điều trị tại nhà, một số có biểu hiện nặng hơn thì đến thăm khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các thực khách nghi ngờ rằng nguồn thức ăn được bày biện tại tiệc cưới "có vấn đề" nên mới xảy ra sự việc như vậy. Chị T. ở xã Quảng Châu - vị khách dự tiệc cưới hôm đó nói chị rất nhiều lần dự đám cưới, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp hi hữu như vậy, bởi cả làng đi dự thì đến 90% đều đau bụng.

Trước đó, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ ngộ độc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ Dân Trí, ngày 7/8, Sở Y tế Lào Cai thông tin, sau khi dự một đám ma của người dân ở thị xã Sa Pa , 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện điều trị.

Trước đó, tại gia đình ông Má A T. ở thôn San II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) tổ chức đám ma cho con trai, có nhiều người dân địa phương, anh em, họ hàng ở các xã khác đến dự và ăn rải rác các bữa cơm từ 11 giờ trưa ngày 4/8 đến tối ngày 5/8.

Ăn uống đông người trong đám ma - Ảnh: Dân Trí

Thức ăn có với các món thịt lợn nấu canh (luộc), tiết canh, canh rau bắp cải, rượu trắng, cơm trắng.

Sau đó có 11 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa điều trị.