Hiện, các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau ăn cỗ đám tang đang nằm theo dõi, điều trị tại BVĐK Thị xã Sa Pa.

Theo thông tin từ VnExpress, sau bữa cơm tại đám tang với các món thịt lợn nấu canh, tiết canh, canh rau bắp cải, rượu trắng, 11 người buồn nôn, nôn, đau bụng, đi tiêu nhiều lần. Ngày 7/8, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết những người này cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, nghi ngộ độc thực phẩm do vi sinh. Họ tham dự đám tang con trai gia đình ông Má A Thào tại thôn San II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, ăn cơm cùng nhiều người dân địa phương, họ hàng các nơi khác đến.

Sau ăn đến 6h30 ngày 5/8 một số người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, bác sĩ của TTYT Thị xã Sa Pa đã điều tra tại hộ gia đình ông Má A Thào cho biết, bếp nấu của gia đình mới được dựng lên rất thô sơ để phục vụ đám ma, tường bếp là những tấm gỗ, ván, tấm ngói prô xi măng lắp ghép với nhau, không kín, nền đất không được láng xi măng rất ẩm ướt, trần lợp bằng tấm bạt thô sơ. Khu vực sơ chế, giá kệ kê xếp thực phẩm là những tấm gỗ cũ, xếp gần nhau, không đảm bảo vệ sinh; dụng cụ chưa thực phẩm sống và chín là những chậu nhựa, phía ngoài bám nhiều bùn đất; nền đất khu sơ chế, chế biến lầy lội, nhiều người qua lại.

Khu vực nấu ăn và để thực phẩm tại đám tang - Ảnh: VnExpress Người chế biến thực phẩm là người nhà và người dân đến giúp, không có bảo hộ, không đeo găng tay, không có thiết bị bảo quản thực phẩm như tủ lạnh, lồng bàn, tủ kín...; sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín. Nguyên liệu thực phẩm chủ yếu là lợn của gia đình tự mổ, ngoài ra, người dân xung quanh có mang thêm đến theo phong tục để góp nấu ăn chung mua ở chợ. Các món ăn chủ yếu có thịt lợn nấu canh (luộc), tiết canh lợn, rượu, canh rau bắp cải. Quá trình chế biến thịt từ 2h sáng ngày 4/8, ăn rải rác đến tối ngày 5/8. Thực phẩm đã qua chế biến để ngoài trời không được che đậy, không được bảo quản tốt... Gia đình cũng tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP khi tổ chức bữa ăn đông người với chính quyền địa phương vào ngày 2/8.

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