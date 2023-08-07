Sau một tháng dùng thuốc giảm cân, bé 13 tuổi phải đi cấp cứu khẩn vì huyết áp tăng vọt, men gan cao gấp 10 lần

Đến sáng 7/8, bác sĩ La Tiến Cương, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho hay chỉ số xét nghiệm men gan của bé cao gấp 10 lần bình thường. Bệnh nhi nhanh chóng được sử dụng các thuốc để kiểm soát huyết áp, đồng thời theo dõi sát toàn trạng. Hiện tại sức khỏe của trẻ ổn định, được ra viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau một tháng dùng sản phẩm hỗ trợ giảm cân, bé 13 tuổi phải đi cấp cứu vì sạm da, đau tức ngực, khó thở, chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tổn thương tế bào gan cấp.

Vỏ loại trái cây còn có chứa Hydro citric acid (HCA) giúp ngăn cản quá trình tạo ra chất béo, đồng thời làm tăng serotonin trong não giúp cơ thể ít cảm thấy đói hơn.

Bác sĩ Cương cho biết theo tìm hiểu, loại thuốc giảm cân mà trẻ sử dụng trong thời gian qua có thành phần Garcinia Cambogia (GC). Đây là một loại trái cây nhiệt đới, họ măng cụt, có hình dạng giống quả bí ngô nhỏ, thường có màu xanh lá, được dùng khá thông dụng trong các thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, trên các thực tế nghiên cứu lại không mang lại kết quả khả quan. Theo nhiều nghiên cứu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), khi sử dụng Garcinia Cambogia, có thể bị chóng mặt, khô miệng đau đầu, khó chịu ở bụng hoặc tiêu chảy; một số người sau khi dùng gặp các vấn đề nghiêm trọng về gan.

"Việc sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân trong thời gian dài dẫn đến các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, gây trạng thái hưng cảm: tăng nhịp tim, tăng huyết áp…", bác sĩ Cương cho biết. Mức độ nặng hơn có thể dẫn đến tổn thương tế bào gan, suy gan cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Sử dụng thường xuyên gây nhiều nguy hại đến cơ thể - Ảnh minh họa: Sức khỏe Đời sống

Trước đó, theo VTV, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cũng có tiếp nhận một bệnh nhân nữ 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, mạch nhanh, nghi do dùng thuốc giảm cân.

Cụ thể, người bệnh có uống thuốc giảm cân mua trên mạng. Sau đó, người bệnh có biểu hiện ăn ít, ngủ ít, mệt mỏi, tức ngực, nói nhảm. Gia đình đã đưa người bệnh đến cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tiến hành thăm khám, trên các kết quả xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ngộ độc cấp, nghi do ngộ độc thuốc giảm cân.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực cho người bệnh. Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc rất nguy kịch, tim loạn nhịp nặng, người bệnh có hiểu hiện suy thận, hạ kali máu nặng.

Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã thống nhất phương án chuyển tuyến để điều trị cho người bệnh.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Việc giảm cân khoa học là sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Việc sử dụng các loại thuốc giảm cân đặc biệt là các loại thuốc giảm cân cấp tốc chưa được kiểm chứng là vô cùng nguy hại, tác dụng giảm cân chưa thấy nhưng tác hại về sức khỏe thì người trực tiếp sử dụng phải gánh chịu là rất lớn.