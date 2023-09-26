Dịch đau mắt đỏ 'hoành hành', bác sĩ cảnh báo không đắp các loại lá, tra nước cốt chanh, nước tiểu, mật gấu vào mắt để chữa bệnh kẻo rước 'hoạ' vào thân

Tin y tế 26/09/2023 11:31

Bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Theo thông tin từ Dân Trí, TS.BS Đặng Xuân Nguyên, Hội Nhãn khoa Việt Nam, cho biết, bệnh đau mắt đỏ hay viêm kết mạc cấp là tình trạng viêm của kết mạc, là một lớp màng phủ ở phía trước lòng trắng và mặt sau của mi mắt. Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng như virus, vi khuẩn, vi nấm, dị ứng…

Dịch đau mắt đỏ 'hoành hành', bác sĩ cảnh báo không đắp các loại lá, tra nước cốt chanh, nước tiểu, mật gấu vào mắt để chữa bệnh kẻo rước 'hoạ' vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong vụ dịch năm nay, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là Adenovirus, Coxsackievirus và Enterovirus. Mỗi loại virus có những đặc điểm riêng. Chẳng hạn, Enterovirus có thể gây bệnh khá cấp tính và diễn biến nặng, trong khi đó Adenovirus hay gây ra viêm giác mạc mạn tính…

Nhìn chung, bệnh thường lành tính, ít gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực nhưng ảnh hưởng nhiều sinh hoạt, học tập và công việc. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể gây ra những triệu chứng nặng như xuất hiện giả mạc, trợt loét giác mạc.

Khi đó, mắt bị sưng nề hơn, cộm nhiều khiến người bệnh khó mở mắt, thậm chí chảy nước mắt màu hồng vì có lẫn máu.

"Khi lật mi lên, bác sĩ sẽ thấy xuất hiện lớp màng dày trắng ở mặt trong của mi mắt. Lớp màng này nếu để lâu sẽ dày cứng, cọ sát vào giác mạc (tròng đen), làm giác mạc bị trầy xước hoặc trợt rộng, có thể dẫn đến viêm loét giác mạc", TS Nguyên nói. 

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cảnh báo bệnh nhân cần tránh các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng như đắp các loại lá thuốc, xông hơi lá trầu, tra nước cốt chanh, nước tiểu, sữa mẹ, mật gấu, nha đam, thậm chí đắp thịt ếch nhái vào mắt. Nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề khó hồi phục.

Trong Đông y, lá trầu không có tính sát khuẩn nên có thể một vài bệnh nhân xông lá trầu không khỏi đau mắt đỏ nhưng không phải ai cũng khỏi.

"Thực tế, trên tình trạng mắt đang bị viêm, sưng nóng, đỏ, đau, việc xông nóng có thể làm quá trình viêm xảy ra nhanh hơn, mắt bị kích ứng nhiều hơn. Nhiều người sau khi xông, mắt sưng vù, đỏ, trợt loét giác mạc, bong tróc biểu mô", TS Nguyên phân tích.

Dịch đau mắt đỏ 'hoành hành', bác sĩ cảnh báo không đắp các loại lá, tra nước cốt chanh, nước tiểu, mật gấu vào mắt để chữa bệnh kẻo rước 'hoạ' vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự khi đắp lá rau diếp cá, nha đam vào mắt, người bệnh có thể thấy giảm triệu chứng, tuy nhiên các loại lá này không được vô trùng, có thể dẫn đến viêm giác mạc, thậm chí bội nhiễm. Khi đó, việc điều trị cực kỳ khó khăn. 

Cũng theo TS Nguyên, đã có trường hợp đắp thịt ếch nhái vào mắt, hậu quả ký sinh trùng từ ếch nhái chui vào gây bệnh trong mắt. 

Dẫn tin từ VnExpress, điều trị bệnh đau mắt đỏ thường không có các loại thuốc đặc hiệu, bởi nguyên nhân thường là do virus không chịu tác dụng của các loại kháng sinh. Bác sĩ thường kê đơn kháng sinh tra mắt liều trung bình để phòng ngừa bội nhiễm vì thường sau khi nhiễm trùng kết mạc do virus, sức đề kháng của kết mạc kém đi dẫn đến dễ bội nhiễm vi khuẩn.

Các chế phẩm dinh dưỡng kết giác mạc hay được dùng như các dạng nước mắt nhân tạo giúp tăng cường khả năng hồi phục của bề mặt nhãn cầu, làm giảm kích ứng và giảm các triệu chứng khó chịu ở mắt. Các thuốc kháng viêm dạng corticoid (dexamethasone, hydrocortisone, flumetholon...) có thể được xem xét để điều trị một số trường hợp cụ thể bởi tình trạng viêm quá mức.

Các loại thuốc này phải được các bác sĩ kê đơn và theo dõi cẩn thận. Tuyệt đối không được tự ý mua để sử dụng vì thuốc có thể làm giảm miễn dịch của kết mạc, tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng như viêm loét giác mạc, bệnh tiến triển kéo dài.

Chú ý chăm sóc mắt và toàn thân để tăng cường hiệu quả điều trị. Rửa mắt bằng nước muối vô khuẩn làm sạch gỉ ghèn, chườm lạnh mắt để giảm sưng viêm, đeo kính để tránh các kích thích gió bụi vào mắt. Ăn uống đủ chất, đủ vitamin để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tốt nhất là bệnh nhân nên nghỉ làm việc 3-5 ngày để bệnh hồi phục và tránh lây nhiễm cho người khác.

Để phòng tránh, trong mùa dịch nên hạn chế chỗ đông người. Đeo khẩu trang và kính mắt khi tiếp xúc với người bị đau mắt đỏ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn tay sau khi tiếp xúc với các đồ vật ở nơi công cộng như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, ghế ngồi công cộng, máy tính công cộng, tiền giấy... Rửa mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý.

Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt, nhiều gia đình nghỉ học, nghỉ làm vì nhiễm bệnh

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Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

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