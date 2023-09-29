Bệnh nhân là N.T.T (28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) vào bệnh viện cấp cứu vì sốt xuất huyết, mang thai ở tuần 35 có dấu hiệu chuyển dạ và tiền sản giật.

Theo VietNamNet đưa tin, ngày 29/9, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đang cấp cứu cho một trường hợp sản phụ nguy kịch vì mắc sốt xuất huyết.

Theo VOV đưa tin, BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trên thế giới ghi nhận 4 trường hợp sản phụ mắc sốt xuất huyết nặng/tiền sản giật, trong đó, 3 ca đã tử vong, cứu sống 1 ca. Ca thứ 5 là trường hợp sản phụ điều trị tại đây, đã sinh con và được cứu sống sau thời gian vô cùng nguy kịch.

Các bác sĩ khoa Sản của bệnh viện đã lập tức mổ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân có dấu hiệu giảm tiểu cầu nặng, quá trình mổ chảy máu không ngừng. Bác sĩ phải thực hiện khâu cầm máu ngay lập tức và dẫn lưu máu, cố gắng để giữ lại sự sống cho cả hai mẹ con. Sau mổ, chị T. tiếp tục rơi vào tình trạng nguy hiểm nhanh chóng được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Với trường hợp này, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Đây là ca cực kỳ nặng nề và phức tạp, nó thực sự là một cuộc chiến, bởi vì bệnh nhân giảm tiểu cầu nặng, tiền sản giật. Sau khi mổ lấy thai, bệnh nhân chảy máu rất nhiều. Tất cả các vị trí trong ổ bụng, ở vết mổ đều chảy máu liên tục. Mỗi ngày, bệnh nhân phải truyền hơn 2 lít chế phẩm máu, bao gồm hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương… Hiện tại, sau thời gian điều trị, bệnh nhân tạm thời có các chỉ số ổn định về đông máu, tiểu cầu trở về bình thường. Các vết mổ không còn chảy máu. Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và đang được cai thở máy”.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, khuyến cáo phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết nên đến ngay cơ sơ y tế có chuyên khoa để điều trị và theo dõi. Ảnh: VOV

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa sản khuyến cáo, phụ nữ mang thai trong trường hợp không may mắc sốt xuất huyết nên đến ngay cơ sơ y tế có chuyên khoa để điều trị và theo dõi. Đặc biệt, các trường hợp có bệnh nền tiền sản giật hay rối loạn động máu… cần phải theo dõi chặt chẽ. BS Hà nhấn mạnh, người mắc sốt xuất huyết, đặc biệt là phụ nữ mang thai không tự điều trị bệnh tại nhà.

Đây là một trong 4 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhất, phải thở máy đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đa phần đều là bệnh nhân trẻ nhưng diễn biến rất nặng nề.

Theo bác sĩ Phúc, trường hợp phải thở máy nhỏ tuổi nhất tại Khoa Hồi sức tích cực là bệnh nhân 11 tuổi. Bệnh nhân đã nằm viện ngày thứ 4, tình trạng sốc vẫn rất nặng.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Phúc khuyến cáo người dân, đặc biệt phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người có bệnh nền nếu có biểu hiện sốt, đau mỏi người nên đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi tìm rõ nguyên nhân. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp, nhiều bệnh cảnh khác nhau, bao gồm xuất huyết do thoát dịch, sốc do giảm tiểu cầu và chảy máu, có thể viêm não do sốt xuất huyết.