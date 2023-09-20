Cô gái gãy cổ khi tập yoga uốn dẻo, chuyên gia lưu ý 6 điều 'bất di bất dịch' để tránh chấn thương khi tập luyện

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, tập yoga hiện nay là là trào lưu, xu hướng ở nhiều nơi. Trên mạng xã hội, bạn dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh ấn tượng của học viên yoga với các tư thế uốn dẻo mà người bình thường không thể đạt được. Yoga mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tập như thế nào là một vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

Theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội ngày 17/9 chia sẻ clip ghi lại cảnh một học viên yoga bị gãy xương cổ khi tập tư thế cái cày ngược dù có hướng dẫn viên.

Bác sĩ Vũ đã gặp nhiều trường hợp tai nạn liên quan tới yoga. Nếu học viên chấn thương cột sống lưng sẽ bị liệt hai chân, chấn thương đốt sống cổ sẽ bị liệt tứ chi. Ngoài ra, các sự cố khác như gãy xương, trật khớp hoặc tai biến tim mạch cũng xảy ra phổ biến.

Hiện nay các trung tâm yoga được mở rất nhiều, một số huấn luyện viên chưa được đào tạo bài bản hoặc có người dạy thích học viên của mình tập những bài thật khó để thể hiện đẳng cấp. Khi đó, chấn thương sẽ xảy ra.

Hình ảnh người tập yoga trước khi sự cố xảy ra - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, BSCKI Ngô Đức Nhuân - Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, tác dụng thiết thực của yoga là giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt, giảm đau, nâng cao sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu tập sai cách sẽ gây ra phản tác dụng. Điển hình là người tập có thể gặp các biểu hiện như đau cổ, gáy, vai, lưng, giãn dây chằng, thậm chí thoát vị đĩa đệm đa tầng.

Để phòng phòng ngừa chấn thương do tập không đúng cách, người tập cần chú ý mình đang ở lứa tuổi nào để lựa chọn các tư thế yoga phù hợp. Đặc biệt, người trên 40 tuổi không nên tập luyện các bài tập uốn dẻo hoặc các tư thế khó như trồng cây chuối.

Để phòng phòng ngừa chấn thương do tập không đúng cách, người tập cần chú ý mình đang ở lứa tuổi nào để lựa chọn các tư thế yoga phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, BSCKI Ngô Đức Nhuân khuyến cáo người tập yoga cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nên tập yoga dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên yoga có chuyên môn, kinh nghiệm.

- Tập yoga khi tâm lý thoải mái, môi trường yên tĩnh, thoáng mát.

- Chọn thời điểm tập luyện tốt nhất vào buổi sáng sớm khi mặt trời mọc và tốt nhất là sau bữa ăn từ 1-2 tiếng.

- Khởi động kỹ trước khi tập và cần nắm rõ các động tác yoga trong bài tập. Tránh tập yoga lúc cơ thể đang căng thẳng, mệt mỏi.

- Kiểm soát tốt hơi thở trong khi tập, nên tập thở ra hít vào bằng mũi.

- Người chấn thương cột sống, cao huyết áp hoặc đang điều trị bệnh mạn tính cần tham khảo bác sĩ trước khi tập một bài yoga bất kỳ.

Tập yoga có lợi cho sức khoẻ, nhưng đòi hỏi một quá trình dài và sự kiên nhẫn. Cấu trúc giải phẫu không phải ai cũng như ai, sức mạnh của cơ ở mỗi lứa tuổi là khác nhau. Không nên cố tập những động tác khó, không phù hợp. Việc này chỉ khiến người tập dễ rơi vào tình trạng tập yoga sai cách như đã nói trên.