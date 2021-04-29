Chuyên gia lý giải nguyên nhân 'vì sao ca mắc ở Hà Nam về nhà mới có kết quả dương tính?'

Tin y tế 29/04/2021 16:52

Liên quan đến trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau 14 ngày cách ly ở Hà Nam, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng có 2 khả năng xảy ra.

Sáng nay, Hà Nam ghi nhận trường hợp một nam thanh niên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày. 

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, thời gian cách ly của nam thanh niên N.V.Đ. (28 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân) là từ 16 giờ ngày 07/4/2021 đến 16 giờ ngày 21/4/2021. Trong thời gian cách ly, nam thanh niên không có bất kỳ dấu hiệu nào nghi nhiễm Covid-19. Sau 3 lần xét nghiệm, kết quả đều cho âm tính. Nhưng sáng 24/4, khi đã về nhà, anh Đ. có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu điều tra dịch tễ và xác định anh có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19.

SARS-CoV-2
Cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu điều tra dịch tễ và xác định anh có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19 - Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Liên quan đến nguyên nhân của trường hợp sau cách ly mới phát hiện dương tính, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng có 2 khả năng xảy ra.

Khả năng thứ 1: Việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 13 cho ra kết quả nhầm lẫn.

Bác sĩ Khanh chia sẻ: "Nhìn vào kết quả ngày cuối cùng của bệnh nhân, rất có thể bệnh nhân lấy mẫu ở ngày thứ 13 và kết quả xét nghiệm trả vào ngày 14. Bình thường, để kết quả chính xác phải xét nghiệm vào ngày 14. Nếu như xét nghiệm trước 1 ngày có thể làm cho kết quả bị nhầm lẫn".

Khả năng thứ 2: Rất có thể trường hợp anh Đ. đã bị lây nhiễm trong khu vực cách ly, lúc lấy mẫu xét nghiệm chưa đủ thời gian để mẫu cho kết quả đúng.

"Trường hợp tại Hà Nam đã thực hiện không đúng về quy định cách ly. Vì theo quy định, bệnh nhân sau cách ly tập trung khi về nhà sẽ cần phải tự cách ly tại nhà. Nhưng khi về nhà, bệnh nhân lại không thực hiện cách ly mà đi khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đối với những trường hợp này cần phải xử phạt để làm gương cho những người khác" - bác sĩ Khanh chia sẻ chi tiết hơn.

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân:

  • Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.
  • Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
  • Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K bao gồm KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ để phòng, chống dịch COVID-19.
  • Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn
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Từ khóa:   covid-19 SARS-CoV-2 Bệnh nhân nhiễm Covid-19

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