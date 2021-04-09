Chiều 9/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19

Tin y tế 09/04/2021 18:19

Bản tin chiều 9/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố. Đây là những ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay sau đó.

Các ca mắc mới (BN2670-2683) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp (01), Kiên Giang (04), TP. Hồ Chí Minh (01), Đà Nẵng (06), Bắc Ninh (02).

Cụ thể:

- CA BỆNH 2670 (BN2670) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngày 06/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- CA BỆNH 2671 (BN2671) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 2672 (BN2672) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2673 (BN2673) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2674 (BN2674) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ngày 07/4/2021, BN2671-BN2674 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- CA BỆNH 2675 (BN2675) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/3/2021, bệnh nhân từ Canada nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2676 (BN2676) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2677 (BN2677) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 2679 (BN2679) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2680 (BN2680) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- CA BỆNH 2682 (BN2682) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2683 (BN2683) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 07/4/2021, BN2676-2677, BN2679-2680, BN2682-2683 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613, VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2678 (BN2678) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2681 (BN2681) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 31/3/2021, BN2678, 2681 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

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