Chạy đua giành giật sự sống cho sản phụ bị dị dạng mạch máu não cực kỳ hiếm gặp

Tin y tế 14/04/2021 13:41

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM vừa cho biết, bệnh viện đã cứu sống thành công cho cả sản phụ và thai nhi khi người mẹ bị dị dạng mạch máu ở vị trí thân não rất hiếm gặp với tỉ lệ chỉ 1/3000 người.

Theo đó, sản phụ Nguyễn Ngọc H. (30 tuổi, ngụ TP. HCM) được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược trong tình trạng hôn mê, mất ý thức. Trước đó, trong lúc dùng bữa tối thì chị H. đột nhiên méo và tê mặt, nuốt sặc, yếu liệt nửa người rồi hôn mê sâu. Thời điểm nhập viện, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 34.

Sau khi tiến hành cấp cứu và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã hội chẩn và cho biết sản phụ bị xuất huyết giai đoạn cấp ở mặt sau bán phần trái cuống não, dẫn đến đột quỵ. Đây là tình trạng dị dạng mạch máu não dạng hang rất hiếm gặp, phần thân não của sản phụ bị tổn hại, xuất huyết nặng dẫn đến hôn mê.

Chạy đua giành giật sự sống cho sản phụ bị dị dạng mạch máu não cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 1
Sản phụ H. bị xuất huyết giai đoạn cấp ở mặt sau bán phần trái cuống não, dẫn đến đột quỵ - Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa xác định tình trạng sản phụ có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào nên các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để cứu con trước. Kết quả sau 30 phút ca mổ thành công, đứa trẻ chào đời với cân nặng 2,2kg.

“Ê-kíp Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh đã nhanh chóng chuẩn bị và thực hiện mổ bắt con cho sản phụ. Ê-kíp Ngoại Thần kinh được chuẩn bị sẵn sàng ngay bên cạnh phòng mổ để có thể kịp thời can thiệp trong trường hợp tình trạng sản phụ chuyển biến xấu. Khi bé cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm”, ThS BS. Phạm Thị Loan – Khoa Phụ sản bệnh viện Đại học Y Dược chia sẻ.

Sau đó 6 ngày khi sức khỏe chị H. đã ổn định, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị dạng mạch máu cho sản phụ. Với kỹ thuật theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ, đường dẫn truyền cảm giác và vận động của người bệnh được theo dõi liên tục, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và mẹ con chị H. xuất viện sau đó 7 ngày.

Chạy đua giành giật sự sống cho sản phụ bị dị dạng mạch máu não cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 2

Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ và nhịp nhàng, các bác sĩ đã thành công trong việc cứu sống cả sản phụ lẫn thai nhi - Ảnh: BVCC

TS BS. Nguyễn Minh Anh – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khuyến cáo, dị dạng mạch máu xuất hiện ở vị trí thân não như trường hợp sản phụ H. rất hiếm gặp. Bệnh không có nguyên nhân cụ thể, vì vậy các sản phụ nên khám sức khỏe tổng quát và khám thai định kỳ thường xuyên.

Bên cạnh đó, ngay khi có các dấu hiệu như giảm tri giác, động kinh, đột ngột nhìn đôi, giảm thị lực, méo mặt, nuốt sặc, tê yếu chi hoặc đau đầu đột ngột dữ dội, không giảm hoặc tăng dần theo thời gian thì cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Đây là các triệu chứng của đột quỵ, nếu không can thiệp và xử lý kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề.

Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Theo kết quả cho thấy, bệnh nhi là 1 bé trai nhập viện với tình trạng đau đớn, 2 bàn tay bị dập nát cùng nhiều vết thương vùng mặt, mắt bị tổn thương. Được biết, lúc xảy ra sự việc bé trai ráp pin làm đồ chơi thì một trong số cục pin đã phát nổ.

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