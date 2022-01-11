Bộ Y tế đưa ra những cảnh báo về tác dụng phụ của thuốc Molnupiravir khi điều trị COVID-19

Tin y tế 11/01/2022 19:46

Trước thông tin Ấn Độ vừa loại Molnupiravir ra khỏi phác đồ điều trị COVID-19, Bộ Y tế đã đưa ra những cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc Molnupiravir.

Theo chia sẻ thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, một số báo có đăng tải thông tin về việc Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) với nội dung "Loại thuốc Molnupiravir khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ".

Tuy nhiên, theo trang tin india.com đăng tải ngày 5/1/2022 trích dẫn ý kiến của Tiến sĩ Bhargava, Tổng Giám đốc của ICMR – là Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phác đồ điều trị COVID-19 tại Ấn Độ, về việc ICMR đến nay vẫn chưa cập nhật thuốc Molnupiravir vào danh sách các thuốc điều trị COVID-19 theo phác đồ của ICMR do quan ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen, tổn hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ cho việc mang thai và cho trẻ em, chứ không phải ICMR loại Molnupiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19.

 

thuoc Molnupiravir
Thuốc Molnupiravir - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, căn cứ các chỉ định, các khuyến cáo của thuốc Molnupiravir được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan Quản lý Dược và Sản phẩm Y tế của Anh (MHRA), các nội dung quan trọng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19 như sau:

Về chỉ định, thuốc Molnupiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

Về giới hạn sử dụng thuốc, Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu trứng dưới 5 ngày. Molnupiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp. Molnupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19.

Molnupiravir 2
Bộ Y tế khuyến cáo cần thận trọng với thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 - Ảnh: Internet

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú

- Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

- Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên

Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

Đối với nam giới

Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, chuyên gia y tế khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định. Đồng thời, người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn và xử trí kịp thời.

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