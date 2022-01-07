Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 mới gồm 7 mũi tiêm

Tin y tế 07/01/2022 15:29

Ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19. Cụ thể, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vaccine Covid-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vaccine được tiêm... Bên cạnh đó là có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng. Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy cần liên hệ đến nơi tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

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Giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có chỗ xác nhận cho 7 mũi tiêm - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, VTC News đưa tin, ngoài giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19, tại quyết định này, Bộ Y tế thay thế 2 phần khác về Mẫu báo cáo kết quả tiêm hàng ngày và Mẫu báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tính tới 5/1, Việt Nam tiêm được tổng số tổng cộng 156.902.083 liều vaccine, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 8.512.032 liều. Hiện nay, tuy số lượng vaccine tiêm được khá lớn, nhưng nhiều người dân vẫn chưa hoặc không nhận được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

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