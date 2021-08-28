Lưu ý đối tượng được sử dụng Molnupiravir là F0 có triệu chứng nhẹ như như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở dưới 20 lần một phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời,.... bệnh nhân tuổi từ 18-65, không có dấu hiệu viêm phổi hay thiếu oxy, có thể dùng theo liệu trình 5 ngày.

Theo thông tin của VnExpress, thuốc kháng virus Molnupiravir được Bộ Y tế đưa vào chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng (home-based care). Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus molnupiravir trong điều trị Covid-19 đã công bố tại một số quốc gia "cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong".

Theo báo Lao động, ông Nguyễn Hữu Hưng - Đại diện Sở Y tế lưu ý, đây là một loại thuốc sử dụng có điều kiện và được kiểm soát đặc biệt. Người đồng ý sử dụng phải có cam kết và tuân thủ một số điều kiện nhất định theo quy định của Bộ Y tế.

Nội dung này được đề cập trong văn bản về Sử dụng thuốc molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ, do phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng ký ban hành, ngày 27/8. Theo đó, toa thuốc tại nhà cho F0 có gói C là thuốc kháng virus (molnupiravir) dùng cho các trường hợp người bệnh Covid-19 có triệu chứng nhẹ và được kiểm soát đặc biệt. Một gói thuốc là một liệu trình cho một F0 sử dụng trong 5 ngày điều trị, gồm 20 viên molnupiravir hàm lượng 400 mg.

Nếu là phụ nữ phải cam kết rằng không có thai ít nhất 100 ngày sau khi sử dụng viên thuốc cuối cùng hoặc chỉ cho con bú sau 15 ngày sử dụng viên thuốc cuối cùng. Với nam giới cũng có những yêu cầu như kiêng quan hệ tình dục trong thời gian uống thuốc, và phụ nữ phải sử dụng các biện pháp tránh thai.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh các cơ sở y tế cần phải giải thích cho bệnh nhân rất rõ và phải quản lý chặt chẽ thuốc này, vì lí do nào đó không sử dụng thì phải hoàn trả.

Thuốc kháng virus Molnupiravir đang được cập nhật vào toa thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 tại TPHCM - Ảnh: Lao động

Theo thông tin của Thanh Niên, PGS-TS Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong túi thuốc dành cho F0 cách ly tại nhà hiện nay có 3 gói: Gói thuốc A (vitamin, hạ sốt… ), gói thuốc B (kháng viêm, chống đông máu) và gói thuốc C (thuốc Molnupiravir kháng vi rút Covid-19).

Đồng thời, ông Thượng cũng đề nghị các quận, huyện, TP. Thủ Đức, với gói thuốc C là loại thuốc kháng vi rút, chưa có trên thị trường nên phải kiểm soát đặc biệt. Thuốc phải đến tận tay F0 có triệu chứng nhẹ để uống, không dùng cho F0 không có triệu chứng. Không để thuốc tuồn ra thị trường buôn bán bất hợp pháp, người nào để tuồn ra sẽ chịu trách nhiệm.

Molnupiravir là thuốc kháng vi rút thật sự và hy vọng thời gian tồn tại của vi rút trong cơ thể bệnh nhân ngắn lại 3 - 5 ngày thay vì 7 - 10 ngày. Với thuốc này, kỳ vọng số người mắc Covid-19 nặng giảm và số tử vong cũng sẽ giảm.