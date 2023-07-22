Bé 2 tuổi bị bỏng lưỡi nhập viện cầu cứu do bất cẩn của cha mẹ

Tin y tế 22/07/2023 11:07

Mới đây, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông tin, vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi (2 tuổi) bị ngộ độc thuốc tẩy mụn ruồi do sự bất cẩn của người lớn khi bảo quản hóa chất.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, người thân bé trai cho biết, do gia đình bảo quản thuốc tẩy mụn ruồi trong lọ giống lọ men tiêu hóa nên bất cẩn cho trẻ uống nhầm. Sau khi uống khoảng 1-2ml thuốc tẩy mụn ruồi (có chứa thành phần hóa học NatriHydroxit và Kali Hydroxit), trẻ xuất hiện nôn, đau họng, đau miệng và được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Đáng chú ý, tại thời điểm thăm khám, môi lưỡi trẻ có nề đỏ.

Bé 2 tuổi bị bỏng lưỡi nhập viện cầu cứu do bất cẩn của cha mẹ - Ảnh 1
Thuốc tẩy mụn ruồi - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tại đây, kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy, trẻ có tình trạng niêm mạc họng và lưỡi bị bỏng ở mức độ nề đỏ, xung huyết, trợt niêm mạc. Qua khai thác thông tin từ gia đình và kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng; trẻ được bác sĩ chẩn đoán viêm loét họng miệng cấp sau ngộ độc hóa chất. Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị bằng các biện pháp thải độc. Sau 24h điều trị, chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định, môi lưỡi còn sưng nề đỏ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền-Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Mức độ tổn thương của bệnh nhân nặng hay nhẹ tùy thuộc vào loại hóa chất, liều lượng, nồng độ của hóa chất mà bệnh nhi uống phải, cũng như thời gian đến bệnh viện sớm hay muộn. Khi bị ngộ độc hóa chất, bệnh nhân sẽ bị bỏng niêm mạc đường tiêu hóa nếu qua đường uống, trẻ nôn dễ bị sặc gây viêm phổi hóa chất có thể tím tái suy hô hấp và nguy cơ tử vong cao.

Bé 2 tuổi bị bỏng lưỡi nhập viện cầu cứu do bất cẩn của cha mẹ - Ảnh 2
Sau khi được cấp cứu và điều trị kịp thời, bé trai 2 tuổi đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin từ VietNamNet, các bác sĩ cho biết, về sau người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng như: bỏng thực quản, dạ dày gây biến chứng thủng thực quản, thủng dạ dày, chảy máu dạ dày và có thể bị hẹp thực quản khó nuốt, hẹp môn vị, suy giảm chức năng gan, thận…

Bác sĩ khuyến cáo

Mọi người nên bảo quản các loại thuốc, hóa chất ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Khi đựng các hóa chất trong bình chứa riêng, cần có nhãn ghi chú để tránh gây nhầm lẫn với người lớn và đặt ở nơi kín đáo, xa tầm tay trẻ nhỏ .

Trường hợp phát hiện trẻ nhỏ bị ngộ độc hóa chất cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời, tránh tình trạng gây nôn cho trẻ, tránh nguy cơ sặc hóa chất hoặc hóa chất lan rộng gây bỏng thực quản hoặc tăng mức độ tổn thương nặng nề hơn.

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Các bệnh nhân vào khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

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