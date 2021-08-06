Bất chấp lời kêu gọi tạm ngưng tiêm liều vaccine thứ 3 đến hết tháng 9 của WHO, nhiều nước vẫn đẩy nhanh tiến độ tiêm cho người dân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đang nỗ lực triển khai tiêm liều thứ ba cho người cao tuổi và dễ bị tổn thương kể từ tháng 9.t

Theo hãng tin Reuters, Đức, Pháp và Israel vẫn sẽ tiếp tục tiêm liều vaccine thứ 3, bất chấp việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước tạm thời hoãn liều tiêm thứ 3 để dành vaccine cho các nước nghèo.

Thứ trưởng Israel Naftali Bennett cũng kêu gọi các công dân lớn tuổi tiêm mũi vaccine thứ ba sau khi chính phủ nước này khởi động chiến dịch tiêm liều tăng cường hồi tháng trước. Theo ông, tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong của nhóm người trên 60 tuổi mà chưa tiêm mũi ba “cao gấp sáu lần”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Đức cho biết, kể từ tháng 9, nước này sẽ triển khai tiêm liều vaccine tăng cường miễn phí cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch, người già và những người hiện đang sống ở viện dưỡng lão.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 4/8 đã kêu gọi tất cả các quốc gia tạm thời ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những ai đã tiêm đủ hai liều, ít nhất là đến hết cuối tháng 9 tới đây.

Theo WHO, ở các quốc gia có thu nhập cao, tỉ lệ mũi vaccine đã tiêm trên 100 người hiện là 101/100 (riêng ở Mỹ là 105,1/100). Trong khi đó, tỉ lệ này ở các nước thấp chỉ 1,5/100 nguyên nhân là do thiếu nguồn cung.

Tổng giám đốc của WHO cũng nêu rõ: "Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ là nhằm bảo vệ người dân trước biến thể Delta. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng có những quốc gia sử dụng hầu hết nguồn cung (vaccine) trên toàn cầu".

Tuy nhiên, phía Đức đã bác bỏ những thông tin tren, đồng thời nước này cũng sẽ tặng ít nhất 30 triệu liều vaccine cho các nước nghèo hơn. "Chúng tôi sẽ vừa cung cấp mũi vaccine thứ ba cho các nhóm người dễ bị tổn thương ở Đức, vừa hỗ trợ việc tiêm chủng cho càng nhiều người trên thế giới càng tốt", Bộ Y tế Đức cho biết.

Sau lời kêu gọi của Tổng giám đốc WHO thì phía Nhà Trắng cũng cho biết, họ có thể làm đồng thời cả hai việc là tiêm liều tăng cừng cho người dân và giúp đỡ các nước nghèo hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 64,5% dân số Pháo đã được tiêm ít nhất một liều vaccine người Covid- 19 và 49% đã được tiêm đầy đủ. Ở Đức, con số này lần lượt là 62% và 53%.