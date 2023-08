Sau khi ăn trứng con so biển khoảng 1h đồng hồ, người đàn ông thấy khó thở, tê bì môi, lưỡi, đầu ngón tay; buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn.

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, tại Hải Phòng vừa qua đã cứu kịp thời nam bệnh nhân N.B.C (36 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị suy hô hấp do ngộ độc Tetrodotoxin sau ăn con so biển. Trước khi nhập viện cấp cứu, anh C. có ăn bát nhỏ trứng con so biển. Khi ăn xong khoảng 1h đồng hồ, anh C. thấy khó thở, tê bì môi, lưỡi, đầu ngón tay; buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn và dịch dạ dày. Ngay lập tức, người bệnh được gia đình đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Kiến An.

Sau khi được cấp cứu, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Sau khi tiến hành thăm khám và xác nhận tình trạng bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc con so biển; anh C. được kíp trực nhanh chóng đặt ống nội khí quản, thở máy; rửa dạy dày khẩn cấp; bơm than hoạt và sorbitol; truyền dịch lợi tiểu tích cực cân bằng điện giải và theo dõi sát toàn trạng. Sau một ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã tỉnh táo qua cơn nguy kịch và được rút ống nội khí quản, tự thở tốt. Theo thông tin từ báo Đời sống & Pháp luật, thời gian qua, nhiều người trên cả nước bị ngộ độc do ăn nhầm trứng so biển. Nguyên nhân của việc nhầm lẫn này đến từ việc vùng ven biển nước ta có 2 con vật rất giống nhau là con sam và con so.

Con sam có hình thù lạ mắt, vỏ cứng như mai cua, mình tròn vẹt, đường kính khoảng một gang tay (20cm), dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, bơi rất chậm và bò như cua. Con sam cái nặng khoảng 1kg, sam đực nhỏ hơn, chỉ nặng bằng nửa sam cái. Sam cái mang bụng đầy trứng nhỏ như hạt tiêu. Con so biển có hình dáng rất giống con sam nhưng lại cực độc - Ảnh: Internet Con so biển có hình dáng rất giống con sam, nhưng là một con vật độc, ăn chết người, do đó chúng ta cần chú ý phân biệt, tránh nhầm lẫn. Hiện nay, món ăn phổ biến được người dân ưa thích là trứng sam nướng. Tuy nhiên, cả 2 con này đều sống chủ yếu ở vùng ven biển, trong các vịnh, đầm nước mặn và các cửa sông, hình thù giống hệt nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Theo Bộ y tế, trong loài so biển có 1 chất độc giết người là Tetrodotoxin - chất cực độc giống độc tố của cá nóc. Những vụ ngộ độc thức ăn do Tetrodotoxin thường rất nặng. Độc tố này tác động lên thần kinh trung ương, gây tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, hô hấp, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Điều cần chú ý là chất độc này không bị nhiệt phá huỷ, nó chịu được nhiệt độ cao, dù có đun sôi, phơi khô hay sấy khô chất độc vẫn tồn tại, do đó thức ăn được đun nấu chín, nướng chín hay phơi khô ăn đều nguy hiểm.

