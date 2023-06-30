Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (30/6/2023), nước ta ghi nhận 72 ca nhiễm mới, 2 bệnh nhân thở oxy, không còn ca nào phải thở máy.
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Theo thông tin từ Bộ Y tế, Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.561 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.435 ca nhiễm).
Tình hình điều trị COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.075 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 2 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca
- Thở máy không xâm lấn: 0 ca
- Thở máy xâm lấn: 0 ca
- ECMO: 0 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN)
Tình hình tiêm vaccine COVID-19
Trong ngày 29/6 có 817 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.492.032 liều, trong đó:
+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.811.113 liều: Mũi 1 là 70.909.530 liều; Mũi 2 là 68.457.348 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.161.785 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.938.327 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.715.264 liều: Mũi 1 là 10.232.433 liều; Mũi 2 là 8.482.831 liều.