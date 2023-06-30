Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (30/6/2023), nước ta ghi nhận 72 ca nhiễm mới, 2 bệnh nhân thở oxy, không còn ca nào phải thở máy.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.561 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.435 ca nhiễm).

Số ca mắc mới từ ngày 1/6 - 30/6 được Bộ Y Tế công bố

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.075 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN)

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 29/6 có 817 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.492.032 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.811.113 liều: Mũi 1 là 70.909.530 liều; Mũi 2 là 68.457.348 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.161.785 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.938.327 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.715.264 liều: Mũi 1 là 10.232.433 liều; Mũi 2 là 8.482.831 liều.

Thông tin MỚI NHẤT về đoàn du khách 7 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng Chiều ngày 26/6, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã có những thông tin điều tra, xác minh ban đầu về vụ việc này.

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