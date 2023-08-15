Bé trai 9 tuổi ở Nghệ An nguy kịch vì bị sốc phản vệ nặng nghi do dị ứng khi ăn hải sản.

Theo thông tin từ báo Nhà báo và Công luận, ngày 15/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị sốc phản vệ rất nặng do dị ứng hải sản.

Cụ thể, cách đây ít ngày, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, tiếp nhận bé trai T.Đ.H.P (9 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, bị sốc phản vệ do dị ứng thức ăn hải sản.

Chị Nguyễn Thị Thắm, mẹ của cháu bé cho biết con trai bị sốc phản vệ độ 3 nhưng gia đình nhầm tưởng bị dị ứng mề đay và cho uống 2 viên thuốc chống dị ứng. Sau khi cho con uống thuốc nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, chị đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh để cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VietNamNet, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốc phản vệ độ 3 với cua cá, mạch đập chậm, có lúc không bắt được mạch, huyết áp tụt, chân tay lạnh ngắt và tím tái, co giật...

Sau khi tiêm bắp hai lần, huyết áp của cháu bé vẫn giảm và có chiều hướng xấu, các bác sĩ đã kịp thời điều xe cấp cứu đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Nhờ được xử trí ban đầu đúng hướng, chuyển tuyến kịp thời, bệnh nhi T.Đ.H.P đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị. Hiện sức khỏe cháu bé đã hồi phục.

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