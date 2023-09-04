4 người ở Quảng Nam bị ong vò vẽ tấn công: Mẹ rơi vào cơn nguy kịch, 3 con nhỏ thương tích đầy người

Tin y tế 04/09/2023 19:38

4 mẹ con ở tỉnh Quảng Nam không may bị đàn ong vò vẽ từ trong rừng bay ra tấn công khi đang đi trên đường.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ong vò vẽ đốt làm bốn mẹ con phải nhập viện.

Trước đó, ngày 2/9, chị HTL (40 tuổi, ngụ xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và ba con nhỏ về nhà mẹ ruột ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh chơi lễ.

4 người ở Quảng Nam bị ong vò vẽ tấn công: Mẹ rơi vào cơn nguy kịch, 3 con nhỏ thương tích đầy người - Ảnh 1

Bốn mẹ con chị L bị ong vò vẽ đốt nhập viện - Ảnh: Báo Pháp Luật

Khi về đến cổng nhà mẹ ruột, bốn mẹ con chị L bị đàn ong vò vẽ bay vào đốt hàng trăm mũi. Phát hiện sự việc, người dân ở gần đến ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, chữa trị.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, hiện tại, chị L đang bị hôn mê, đã được lọc máu truyền huyết thanh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

4 người ở Quảng Nam bị ong vò vẽ tấn công: Mẹ rơi vào cơn nguy kịch, 3 con nhỏ thương tích đầy người - Ảnh 2

4 người ở Quảng Nam bị ong vò vẽ tấn công: Mẹ rơi vào cơn nguy kịch, 3 con nhỏ thương tích đầy người - Ảnh 3

4 người ở Quảng Nam bị ong vò vẽ tấn công: Mẹ rơi vào cơn nguy kịch, 3 con nhỏ thương tích đầy người - Ảnh 4

3 con của chị L bị đốt hàng chục mũi - Ảnh: Báo Người Lao Động

3 con của chị đều bị ong chích hàng chục mũi tại nhiều vị trí, nhất là phần đầu. Cụ thể, bé út 3 tuổi bị đốt 53 mũi, bé thứ hai bị 55 mũi, bé lớn 23 mũi. Hiện cả 3 đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo ông Hiệu - Chủ tịch UBND xã Tam Sơn (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), gia đình chị L có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị L làm nông, ai kêu gì làm đó. Ngoài 3 con nhỏ, vợ chồng anh chị còn chăm sóc người mẹ già. Chi phí điều trị và đi lại rất lớn, riêng chị L đã nộp tạm ứng viện phí hơn 16 triệu đồng. 2 ngày qua, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng chưa đủ tiền lo cho 4 mẹ con đang nằm bệnh viện.

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