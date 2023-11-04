100 trẻ nhập viện vì nhiễm loại virus lây lan qua nụ hôn: Bác sĩ cảnh báo biến chứng vô cùng nguy hiểm!

Tin y tế 04/11/2023 15:39

Trẻ mắc các bệnh đường hô hấp do virus RSV có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách.

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, tại khoa Nhi đang điều trị cho một trường hợp trẻ sơ sinh non tháng nhiễm virus RSV phải thở máy xâm nhập, 2 trường hợp thở oxy, 2 trẻ thở CPAP và khoảng 15 bệnh nhi đang điều trị viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Tổng số bệnh nhi các bác sĩ cơ sở y tế này đã tiếp nhận và điều trị trong tháng 10 là 100 trường hợp.

Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Thanh Huế - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết virus là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ như viêm phổi, viêm tiểu phế quản… Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm.

Bệnh hay gặp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi, trong đó trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc có tiền sử mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. 

Virus này dễ dàng lây truyền từ người sang người qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp như bắt tay, hôn trẻ. 

100 trẻ nhập viện vì nhiễm loại virus lây lan qua nụ hôn: Bác sĩ cảnh báo biến chứng vô cùng nguy hiểm! - Ảnh 1
Bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VTV, trẻ bị nhiễm virus RSV thường có những dấu hiệu khởi phát gồm: nghẹt mũi, sổ mũi, ho nhẹ và sốt. Các triệu chứng này thường sẽ kéo dài trong khoảng 1-2 ngày và dễ bị nhầm lẫn với bệnh cảm lạnh. Ở giai đoạn toàn phát, trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng gồm ho, thở khò khè và thở gấp.

Nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi nhiễm RSV gồm: Trẻ sơ sinh; trẻ sinh non; bệnh tim bẩm sinh; bệnh phổi mạn tính và suy giảm miễn dịch; bệnh xơ nang; hội chứng Down, bại não; thời điểm sinh gần với mùa RSV.

100 trẻ nhập viện vì nhiễm loại virus lây lan qua nụ hôn: Bác sĩ cảnh báo biến chứng vô cùng nguy hiểm! - Ảnh 2
Virus RSV - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng bệnh, ngay từ khi mang thai, cần chăm sóc bà mẹ để đảm bảo trẻ sinh ra đủ tháng, đủ cân và khỏe mạnh. Cho trẻ bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi. Cho trẻ ăn dặm đúng phương pháp, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Giữ không gian sống và vui chơi của trẻ luôn sạch sẽ, thoáng mát; không có khói, bụi, khói thuốc lá. Vệ sinh mũi họng thường xuyên; Tập cho trẻ thói quen vệ sinh tay bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch cho trẻ.

Trẻ mắc các bệnh đường hô hấp do virus RSV có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nặng như: bỏ bú, ăn kém, thở nhanh rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt cao, co giật… cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời.

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