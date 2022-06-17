Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à?

Tin tức giải trí 17/06/2022 16:42

Không chỉ đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tiền đạo người Thái Bình còn đăng ảnh công khai cô bạn gái trên trang cá nhân.

Vốn được biết đến là ‘người hùng’ SEA Games, đặc biệt còn có nhiều ấn tượng trong thời gian vừa qua, ‘soái ca sân cỏ’ đã chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng của gia đình cùng cô bạn gái khiến nhiều người chú ý.

Đây có thể là một trong màn công khai ‘hoa có chủ’ mạnh mẽ nhất từ tiền vệ sinh năm 2000 sau khi vinh quang trở về từ những thi đấu, bởi trước đó, cầu thủ chỉ tương tác cùng bạn gái, còn lại anh chàng hiếm khi đăng ảnh hẹn hò trên trang cá nhân.

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 1
Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc: "Home sweet home". Ảnh: Tổ quốc.

Lần trở về quê nhà quây quần bên gia đình sau lần thi đấu xa nhà, Nhâm Mạnh Dũng đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc: "Home sweet home" (Tạm dịch: Ngôi nhà thân yêu). Trong đó, cộng đồng mạng đã tức tốc nhận ra chàng cầu thủ 2k cùng cô bạn gái xuất hiện trong khung ảnh ấm cúng với gia đình.

Ngay sau bức ảnh trên, bạn bè và fan hâm mộ đã không ngừng thả tim, share và like chúc mừng anh chàng. Màn ‘chào sân’ này trở nên ấn tượng khi anh đã cống hiến và lập nhiều thành tích cho đội tuyển nhà. Sau cùng, chính là hạnh phúc của cá nhân mình, hình ảnh người yêu đoàn tụ cùng gia đình vô cùng ấm áp, được lan tỏa mạnh mẽ.

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 2
Nhâm Mạnh Dũng và khoảnh khắc ấm cúng cùng gia đình. Ảnh: Tổ quốc.

Không ít fan hâm mộ thả tim, bày tỏ cảm xúc chúc mừng chàng cầu thủ đa năng đã công khai bạn gái thành công. Nhiều người đồn đoán chàng cầu thủ đã tranh thủ dịp này để đưa “nàng” về ra mắt gia đình, chưa kể hầu hết đồng nghiệp và bạn bè còn bình luận dưới ảnh cho rằng: cả hai sắp cưới rồi chăng, “cuối năm cưới rồi đấy”, “chuẩn bị tiền đi là vừa”. Hai người bạn cầu thủ nổi tiếng là Trần Danh Trung và Nguyễn Hữu Thắng đã dí dỏm bình luận.

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 3
Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 4
Bình luận của cầu thủ trên trang cá nhân. Ảnh: Tổ quốc.

Sau bức hình đăng tải, Nhâm Mạnh Dũng còn bình luận công khai 'khẳng định chủ quyền', úp mở khi bạn gái được gọi là cô dâu. "Con gái nhà ai mà xinh thế? - "Nhà em chị ạ" - Nhâm Mạnh Dũng bày tỏ đầy cảm xúc. Nhiều cầu thủ thân thiết đã kháo nhau về một đám cưới sắp tới của cặp đôi. Trước đó, cả hai nhận được rất nhiều lượt follows, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng cũng từng thổ lộ cô nàng không cảm thấy áp lực khi là người yêu cầu thủ và cảm nhận sau 2 năm quen nhau là bạn trai mình rất "đảm đang và trưởng thành".

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 5

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 6
Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái cầu thủ chia sẻ khoảnh khắc trên story cá nhân. Ảnh: Internet

Trong khoảnh khắc trên, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng được khen ngợi hết lời. Được biết, cô gái trong ảnh chính là Quế Linh, cùng năm sinh với chàng cầu thủ. Dù chỉ xuất hiện ở góc xa màn ảnh và không trang điểm quá cầu kỳ, hotgirl Hà Nội vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, ngọt ngào bởi hình ảnh giản dị này của mình. Được biết, cả hai đã quen nhau hơn 2 năm, mối tình được đông đảo cư dân mạng biết đến thông qua nhiều khoảnh khắc up story của cả hai.

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 7
Bạn gái cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng được khen rất khéo léo trong cư xử. Ảnh: Internet.

Bạn gái hotgirl của Nhâm Mạnh Dũng cũng nhiều lần ra sân để cổ vũ người yêu thi đấu. Trước đó, cộng đồng mạng đã không khỏi trầm trồ bởi bạn gái Nhâm Mạnh Dũng không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính mà cô nàng còn rất khéo léo và đảm đang, tương lai, được biết cô nàng có thể trở thành giáo viên vì đang theo học ngành Giáo dục tiểu học chất lượng cao tại một trường Đại học nổi tiếng Hà Nội.

Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à? - Ảnh 8
Quế Linh gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl chính hiệu. Ảnh: Internet.

Quế Linh gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp là một hot girl chính hiệu cùng phong cách thời trang ấn tượng. Về phía Q.L, cô nàng cũng đăng tải một đoạn story ngắn khi về quê nhà người yêu chơi. Đặc biệt, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng còn chèn ca khúc Xứng Đôi Cưới Thôi khiến netizen rần rần hóng ngày cặp đôi lên xe hoa.

Phóng viên Thái Lan: "Quang Hải hãy chứng minh cho châu Âu thấy năng lực của bóng đá ĐNÁ"

Phóng viên Thái Lan: "Quang Hải hãy chứng minh cho châu Âu thấy năng lực của bóng đá ĐNÁ"

Sau thời gian dài chờ đợi, bến đỗ của Quang Hải đang dần lộ diện. Rất có thể đó sẽ là một CLB của Pháp.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhâm Mạnh Dũng Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái U23 Châu Á

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43