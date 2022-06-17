Vừa trở về xuất sắc sau giải U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng tức tốc đưa bạn gái ra mắt gia đình khiến CĐM trầm trồ: chuẩn bị cưới rồi à?

Đây có thể là một trong màn công khai ‘hoa có chủ’ mạnh mẽ nhất từ tiền vệ sinh năm 2000 sau khi vinh quang trở về từ những thi đấu, bởi trước đó, cầu thủ chỉ tương tác cùng bạn gái, còn lại anh chàng hiếm khi đăng ảnh hẹn hò trên trang cá nhân.

Vốn được biết đến là ‘người hùng’ SEA Games, đặc biệt còn có nhiều ấn tượng trong thời gian vừa qua, ‘soái ca sân cỏ’ đã chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng của gia đình cùng cô bạn gái khiến nhiều người chú ý.

Ngay sau bức ảnh trên, bạn bè và fan hâm mộ đã không ngừng thả tim, share và like chúc mừng anh chàng. Màn ‘chào sân’ này trở nên ấn tượng khi anh đã cống hiến và lập nhiều thành tích cho đội tuyển nhà. Sau cùng, chính là hạnh phúc của cá nhân mình, hình ảnh người yêu đoàn tụ cùng gia đình vô cùng ấm áp, được lan tỏa mạnh mẽ.

Lần trở về quê nhà quây quần bên gia đình sau lần thi đấu xa nhà, Nhâm Mạnh Dũng đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc: "Home sweet home" (Tạm dịch: Ngôi nhà thân yêu). Trong đó, cộng đồng mạng đã tức tốc nhận ra chàng cầu thủ 2k cùng cô bạn gái xuất hiện trong khung ảnh ấm cúng với gia đình.

Nhâm Mạnh Dũng và khoảnh khắc ấm cúng cùng gia đình. Ảnh: Tổ quốc.

Không ít fan hâm mộ thả tim, bày tỏ cảm xúc chúc mừng chàng cầu thủ đa năng đã công khai bạn gái thành công. Nhiều người đồn đoán chàng cầu thủ đã tranh thủ dịp này để đưa “nàng” về ra mắt gia đình, chưa kể hầu hết đồng nghiệp và bạn bè còn bình luận dưới ảnh cho rằng: cả hai sắp cưới rồi chăng, “cuối năm cưới rồi đấy”, “chuẩn bị tiền đi là vừa”. Hai người bạn cầu thủ nổi tiếng là Trần Danh Trung và Nguyễn Hữu Thắng đã dí dỏm bình luận.

Bình luận của cầu thủ trên trang cá nhân. Ảnh: Tổ quốc.

Sau bức hình đăng tải, Nhâm Mạnh Dũng còn bình luận công khai 'khẳng định chủ quyền', úp mở khi bạn gái được gọi là cô dâu. "Con gái nhà ai mà xinh thế? - "Nhà em chị ạ" - Nhâm Mạnh Dũng bày tỏ đầy cảm xúc. Nhiều cầu thủ thân thiết đã kháo nhau về một đám cưới sắp tới của cặp đôi. Trước đó, cả hai nhận được rất nhiều lượt follows, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng cũng từng thổ lộ cô nàng không cảm thấy áp lực khi là người yêu cầu thủ và cảm nhận sau 2 năm quen nhau là bạn trai mình rất "đảm đang và trưởng thành".

Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái cầu thủ chia sẻ khoảnh khắc trên story cá nhân. Ảnh: Internet

Trong khoảnh khắc trên, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng được khen ngợi hết lời. Được biết, cô gái trong ảnh chính là Quế Linh, cùng năm sinh với chàng cầu thủ. Dù chỉ xuất hiện ở góc xa màn ảnh và không trang điểm quá cầu kỳ, hotgirl Hà Nội vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, ngọt ngào bởi hình ảnh giản dị này của mình. Được biết, cả hai đã quen nhau hơn 2 năm, mối tình được đông đảo cư dân mạng biết đến thông qua nhiều khoảnh khắc up story của cả hai.

Bạn gái cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng được khen rất khéo léo trong cư xử. Ảnh: Internet.

Bạn gái hotgirl của Nhâm Mạnh Dũng cũng nhiều lần ra sân để cổ vũ người yêu thi đấu. Trước đó, cộng đồng mạng đã không khỏi trầm trồ bởi bạn gái Nhâm Mạnh Dũng không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính mà cô nàng còn rất khéo léo và đảm đang, tương lai, được biết cô nàng có thể trở thành giáo viên vì đang theo học ngành Giáo dục tiểu học chất lượng cao tại một trường Đại học nổi tiếng Hà Nội.

Quế Linh gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl chính hiệu. Ảnh: Internet.

Quế Linh gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp là một hot girl chính hiệu cùng phong cách thời trang ấn tượng. Về phía Q.L, cô nàng cũng đăng tải một đoạn story ngắn khi về quê nhà người yêu chơi. Đặc biệt, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng còn chèn ca khúc Xứng Đôi Cưới Thôi khiến netizen rần rần hóng ngày cặp đôi lên xe hoa.