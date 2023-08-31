Cô cho biết, vì quá bận rộn với cuộc thi Rap Việt nên đã ký một hợp đồng với hai người anh trong ngành. Do nhưng không kiểm tra kỹ các điều khoản, cô bị lừa và hiện đang bị phía đối phương bắt bồi thường.

Cô chia sẻ: “Trong video mà Umie đăng tải, cô đã khóc nức nở chia sẻ: "Hiện Umie đang bị khống chế bởi một hợp đồng nô lệ. Hợp đồng này mình bị gài ký khi đang bận rộn thi Rap Việt. Mình thật sự nhận lỗi sai về mình khi không đọc kỹ những điều khoản trong đó mà đã ký. Mình thật sự đã quá tin tưởng vào những người bạn của mình như những hợp đồng trước đó mà tụi mình vẫn từng làm việc chung thay vì những điều khoản quản lý. Sau khi ký hợp đồng thì đây chỉ là hợp đồng cá nhân chứ không hề có con dấu, ngày tháng của công ty nào.

Mình không hề nhận được bất kỳ sự đầu tư hay sự hỗ trợ nào từ phía hai anh, hỗ trợ truyền thông mà thay vào đó ngược lại mình phải tự kiếm show, kiếm hợp đồng về nữa. Vì vậy, mình quyết định xin dừng lại một thời gian để suy nghĩ và tự tìm hướng đi riêng của mình về các dự định sắp tới. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra.

Lý do mình dừng hợp đồng này là mình biết người trong ê-kíp đã đe doạ về cái hint của cặp đôi mình mặc cho có mặt của team Rap Việt cũng như khác giả. Cũng từ ngày đó, ngày nào mình cũng nhận được những tin nhắn đe dọa, dồn ép dồn dập đòi tiền show mà không hề có hóa đơn chứng từ gì. Mỗi ngày là mỗi khoản tiền rơi xuống từ những người đó.

Sau nhiều lần đàm phán hợp đồng không thành, ê-kíp cũ đã hẹn ra ngoài gặp mặt trao đổi. Lúc đó mình cũng ra vì tin tưởng nhưng khi gặp họ đòi 500 triệu thay vì giải quyết đúng theo trình tự pháp luật.

Umie làm clip cầu cứu từ khán giả.

Điều mà mình không ngờ hơn là từ đầu đã có sự tham gia của người tự xưng là cô trong ê-kíp cũ, gọi điện cho dân xã hội đến khống chế mình và người bạn hỗ trợ hợp đồng. Lúc đó rất sợ và muốn thoát khỏi đó ra cách nhanh nhất trước khi sự việc diễn ra quá tồi tệ. Mình cũng không hiểu tại sao trong một quán cà phê họ lại lộng hành và xem thường pháp luật như vậy.

Người cô đó còn đe dọa rằng có thể chi phối được showbiz không cho mình làm nghề. Mình là con gái, từ đầu đến giờ chỉ đối mặt với 2 người là anh. Mình đã tham khảo với luật sư, đúng là trong hợp đồng có lỗ hổng không có giá trị pháp lý. Nhưng lúc cuối, mình cũng đã chuyển tiền show sòng phẳng như trong hợp đồng.

Mình biết, mình phải giải quyết triệt để nhưng không còn cách nào khác vì hoảng loạn, mất ăn mất ngủ nhiều đêm vì sau cuộc gặp có người theo mình đến tận nhà. Thậm chí, bạn đi cùng mình để tham vấn hợp đồng trước đó cũng bị dàn cảnh hành hung khi trên đường về. Biết người trong ê-kíp cũ tự đắc về hành vi đó nên mình phải lên tiếng. Nếu người thân của mình không may gặp chuyện thì mọi người cũng hiểu.

Thật sự, rất xin lỗi khán giả, mọi người truyền thông và ê-kíp truyền thông vì bản thân khiến sự việc dẫn đến ngày hôm nay."

Hiện tại, Umie cho biết đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, đồng thời lo lắng cho nhiều người liên quan khi bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Cuối clip, cô liên tục xin lỗi và mong sự tha thứ từ mọi người.

Sau khi phía Umie đăng tải đoạn clip cầu cứu đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Umie tên thật là Uyển My (sinh ngày 6 tháng 8 năm 2001) là ca sĩ tự sáng tác theo dòng nhạc Melodic Rap; đồng thời cô là người sáng lập và thủ lĩnh của WaterMelodic. Vào năm 2018, cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc sau khi gặp một người anh trong nhóm nhảy. Mặc dù tham gia âm nhạc chỉ trong thời gian ngắn, Umie đã rất đam mê và hứng thú với con đường nghệ thuật này.

Umie là chủ nhân ca khúc nổi tiếng Ghé vào tai khuynh đảo MXH thời gian qua. Cô xuất hiện trong tập 5 Rap Việt, thành công chinh phục huấn luyện viên B Ray. Sang đến vòng 2 đối đầu, Umie đã phải dừng chân tại chương trình.