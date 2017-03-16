Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh dứt tình chị em?

Thời gian đầu khi vừa bước chân vào con đường ca hát, Noo Phước Thịnh với xuất phát điểm là một người mẫu teen, đã được Thủy Tiên ra mặt nâng đỡ, giúp anh tiến sâu vào làng giải trí và từng bước khẳng định vị trí của mình. Đến tận hôm nay, khi Noo đã có tên tuổi và hình ảnh nhất định, mối quan hệ chị em vẫn rất tốt đẹp, ăn ý, cụ thể là phim ngắn "Chuyện tình Maldives" ra mắt vừa qua.

Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh xưa nay vốn là cặp chị em có tiếng thân thiết trong giới showbiz Việt. Rất nhiều sản phẩm âm nhạc của Noo được Thủy Tiên tận tình hỗ trợ và ngược lại, Noo Phước Thịnh cũng rất năng nổ với những dự án, kế hoạch của đàn chị.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo phim "Điệp vụ 3 Lờ" diễn ra chiều qua, Noo Phước Thịnh đã bất ngờ vắng mặt mặc dù trước đó đã có thông tin nam ca sĩ sẽ góp mặt trong phim tại buổi họp báo của "Chuyện tình Maldives".

Thuỷ Tiên chia sẻ: “Lúc biết tôi có dự định sản xuất phim thì Noo có nói rằng chị sắm một vai cho em tham gia. Tiên cũng đã nhờ biên kịch viết riêng cho Noo một vai cũng khá nhiều đất diễn, tuy nhiên đến cận ngày bấm máy thì Noo cho biết không tham gia nữa vì không sắp xếp được lịch trình. Sau đó tôi có gọi điện thoại hỏi lại thì Noo không bắt máy”.



Thủy Tiên và Noo trong họp báo "Chuyện tình Maldives"

Sau khi đọc được lời chia sẻ của Thủy Tiên trên báo chí, Noo cũng "bóng gió" nhắc tới sự việc trên trang cá nhân:

Bên cạnh những bình luận bênh vực thần tượng của người hâm mộ, cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành động tự ý bỏ vai diễn khi phim sắp tiến hành quay của Noo là một hành động vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp. Chuyện chưa dừng lại ở đó khi quản lí của Noo tiếp tục chia sẻ những quan điểm của anh về sự việc này.



Dân mạng "đá xéo" nam ca sĩ



Quản lý của Noo lên tiếng khá hòa nhã

Nếu theo những gì mà quản lí Noo Phước Thịnh đã chia sẻ thì thật là có mâu thuẫn. Ở trên anh ta chia sẻ rằng vì lí do xếp lịch diễn của Noo được sắp xếp từ đầu tháng 8 và kín cả tháng 9. Nhưng buổi họp báo ra mắt phim ngắn "Chuyện tình Maldives" diễn ra vào 5.8 và trong ngày hôm đó Noo chia sẻ sẽ tham gia phim của Thuỷ Tiên, tức là Noo đã quyết định tham gia trước đó một thời gian nên không có chuyện sắp xếp kín lịch nếu không cố tình hay nói đúng hơn đây là một cái cớ để từ chối. Ở đoạn sau quản lí của Noo nói không muốn Noo tham gia một phim hài nhảm vì đang xây dựng cho Noo một hình ảnh sang trọng, sạch sẽ nên rất có thể đây là lí do chính để Noo không tham gia đóng phim.

Dù giá nào đi chăng nữa thì chuyện tự động bỏ vai diễn là một hành động không chấp nhận được và sẽ gây ảnh hưởng xấu cho các ca sĩ trẻ khác, tạo cho họ một thói quen làm việc tuỳ tiện vì Noo là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn.