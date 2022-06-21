Thực hư thông tin cầu thủ Quang Hải bị cảnh sát giao thông 'tuýt còi' vì vượt đèn đỏ?

Cộng đồng mạng không ngừng bàn tán xôn xao trước hình ảnh và thông tin cầu thủ Quang Hải bị CSGT "hỏi thăm" vì vượt đèn đỏ.

Chiều 20/6, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin, hình ảnh và video clip lan truyền việc cầu thủ bóng đá Quang Hải bị cảnh sát giao thông dừng xe ô tô kiểm tra, xử lý vì vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông ở Hà Nội. Việc này khiến cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ mạnh. Nhiều người còn lên án gay gắt cho hành vi ô tô vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phòng cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu từ Đội cảnh sát giao thông số 4, vào chiều cùng ngày, khi cầu thủ Quang Hải lái ôtô trên phố Bạch Mai thì xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác nên thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng cầu thủ Quang Hải vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông dừng xe là không đúng.

Hình ảnh cầu thủ Quang Hải bị cảnh sát giao thông dừng xe lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: MXH

Trao đổi với báo Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội) cho biết cụ thể vụ việc, khoảng 11 giờ trưa 20/6, trong lúc Quang Hải lái ô tô trên đường Bạch Mai (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị một xe máy húc vào từ phía sau. Quang Hải sau đó dừng xe kiểm tra, nói chuyện với người lái xe máy để giải quyết.

Sự việc xảy ra ở gần chốt kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 4 nên ngay lập tức, cán bộ cán bộ cảnh sát giao thông của đội đã ra nắm bắt, yêu cầu đánh xe vào lề đường để tránh ảnh hưởng giao thông, đồng thời phối hợp giải quyết.

“Sau khi kiểm tra Quang Hải và người lái xe máy đều đầy đủ giấy tờ, Quang Hải cũng không bắt đền người lái xe máy, các cán bộ đã lập biên bản hòa giải và đề nghị hai bên rời đi” - vị chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4 nói.

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