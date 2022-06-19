Tiết lộ nóng: ‘Quang Hải sắp gia nhập Metz', chuẩn bị cho cuộc chạy đua cạnh tranh khốc liệt

Tin tức giải trí 19/06/2022 11:44

Theo một nguồn tin được tiết lộ, Quang Hải nhiều khả năng chiến đấu tại CLB Metz thuộc Ligue 2 (Pháp).

Khi trước đó, Quang Hải có rất nhiều lời gọi mời tham gia thi đấu trong nước cũng như các nước khu vực Châu Á, chàng tiền vệ công sinh năm 1997 vẫn có hi vọng lớn cho việc chinh chiến tại xứ người, các quốc gia Châu Âu.

Một nguồn tin mới đây chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, nhà báo đang sống tại Paris, Jonathan Johnson, tiết lộ bến đỗ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng là CLB Metz thuộc Ligue 2. Đây là một giải hạng Hai của Pháp.

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Quang Hải có nhiều khả năng thi đấu cho CLB Metz. Ảnh: Tổ quốc.

Được biết, đây là một sân chơi có tính cạnh tranh cao về chuyên môn và rất được Quang Hải hài lòng sau khi đích thân chọn Pháp là điểm dừng chân tiếp theo.

Theo Tri thức trực tuyến, Metz là CLB có trụ sở tại Lorraine. "Les Grenats" sở hữu đội hình có tổng giá trị khoảng 70 triệu euro. Ngôi sao đắt giá nhất của CLB là hậu vệ phải Fabien Centonze (7 triệu euro).

Ở vị trí tiền vệ tấn công, Quang Hải sẽ phải cạnh tranh với Farid Boulaya, tiền vệ người Algeria đá chính 24 lần cho CLB vùng Đông Bắc nước Pháp, ghi 4 bàn, kiến tạo 2 lần. Ngoài ra, Metz còn sở hữu một tiền vệ sáng tạo khác là Amine Bassi, cựu tuyển thủ U23 Morocco. Các cầu thủ chạy cánh của Metz đều đến từ châu Phi. Họ sở hữu nền tảng tốc độ và thể lực tốt, có thể kể đến Opa Nguette, Papa Ndiaga Yade (đều là người Senegal) hay Didier Lamkel Ze (người Cameroon).

Tiết lộ nóng: ‘Quang Hải sắp gia nhập Metz', chuẩn bị cho cuộc chạy đua cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 2
Quang Hải đã trở về Việt Nam sau chuyến đi Pháp. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Sự cạnh tranh ở Metz chắc chắn sẽ diễn ra khốc liệt. Tuy nhiên, nếu thi đấu tại CLB này, Quang Hải có nhiều cơ hội bởi Metz vừa tiến hành cải tổ với việc bổ nhiệm HLV mới (Laszlo Boloni) cùng hàng loạt thay đổi ở bộ máy lãnh đạo và cả công tác huấn luyện trẻ. Mọi thỏa thuận dường như đã thành công.

Tiết lộ nóng: ‘Quang Hải sắp gia nhập Metz', chuẩn bị cho cuộc chạy đua cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 3
Sự nghiệp thi đấu của Quang Hải đạt nhiều kì vọng. Ảnh: Internet.

Cũng theo nguồn tin của VnExpress, Quang Hải đã sang Pháp và trực tiếp ký hợp đồng, ngày 14/6 hợp đồng đã được mang về Việt Nam để làm thủ tục xin visa lao động. Ngôi sao của tuyển Việt Nam chỉ cần vượt qua nốt bài kiểm tra y tế trước khi ra mắt đội bóng mới.

Quang Hải đã không còn xa lạ với các thành tích thi đấu ấn tượng. Anh trở thành chân sút cừ khôi ghi nhiều dấu ấn trong thời gian thi đấu vừa qua. Tổng cộng anh đã chơi sáu mùa chuyên nghiệp cùng Hà Nội FC, đá 126 trận và ghi 35 bàn.

Ở tuổi 25, anh giành mọi danh hiệu cấp CLB như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, ba Siêu Cup và Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2018. Quang Hải cũng là nhân tố quan trọng ở các cấp đội tuyển, giành vị trí Á quân ở giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Theo HLV Park Hang-seo, Quang Hải được đánh giá là tiền vệ công hay nhất Việt Nam hiện tại. Cộng đồng mạng cùng người hâm mộ luôn quan tâm theo dõi Quang Hải và hi vọng anh sẽ có những mùa đấu thành công tại nước Pháp.

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