Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý

The Voice Kids 2014 - Giọng hát Việt nhí 2014 là một năm quy tụ rất nhiều bạn nhỏ đầy triển vọng tham gia. Trong đó, thí sinh Diệp Hoàng Phương Uyên được đông đảo khán giả yêu mến với giọng hát đầy nội lực. Thời điểm tham gia The Voice Kids, Phương Uyên chỉ mới 13 tuổi, thế nhưng giờ đây cô nàng đã bước sang tuổi 21 với vẻ ngoài vô cùng ấn tượng, hiện tại Phương Uyên được biết đến với tên gọi khác là Pittu Quyên.

Phương Uyên (Pittu Uyên) thời tham gia The Voice Kids.

Những ai từng xem The Voice Kids 2014 và biết đến cô bé Phương Uyên thì giờ đây sẽ phải "dụi mắt nhiều lần" mới nhận ra được thí sinh nhí ngày nào. Pittu Uyên giờ còn là một Tiktoker nổi tiếng sở hữu nhiều lượt theo dõi trên trang cá nhân.