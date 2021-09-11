Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý

Tin tức giải trí 11/09/2021 05:04

Những ai từng biết cô bé này có lẽ giờ rất khó để có thể nhận ra.

The Voice Kids 2014 - Giọng hát Việt nhí 2014 là một năm quy tụ rất nhiều bạn nhỏ đầy triển vọng tham gia. Trong đó, thí sinh Diệp Hoàng Phương Uyên được đông đảo khán giả yêu mến với giọng hát đầy nội lực. Thời điểm tham gia The Voice Kids, Phương Uyên chỉ mới 13 tuổi, thế nhưng giờ đây cô nàng đã bước sang tuổi 21 với vẻ ngoài vô cùng ấn tượng, hiện tại Phương Uyên được biết đến với tên gọi khác là Pittu Quyên.

Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 1
 Phương Uyên (Pittu Uyên) thời tham gia The Voice Kids.
Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 2 

Những ai từng xem The Voice Kids 2014 và biết đến cô bé Phương Uyên thì giờ đây sẽ phải "dụi mắt nhiều lần" mới nhận ra được thí sinh nhí ngày nào. Pittu Uyên giờ còn là một Tiktoker nổi tiếng sở hữu nhiều lượt theo dõi trên trang cá nhân. 

Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 3

Điều khiến mọi người chú ý đến cô nàng chính là body sexy "ngộp thở". Không còn là cô bé rụt rè ngày nào, Pittu Uyên giờ đây đã lớn phổng phao và sở hữu thần thái chẳng kém cạnh ai. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 21 tuổi thường xuyên khoe những bức ảnh diện trang phục bó sát nhưng không hề phản cảm.

Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 4
Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 5
 Vẻ đẹp sắc sảo của mỹ nhận 21 tuổi được dân mạng xuýt xoa.
Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 6
Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 7
Body săn chắc đáng ngưỡng mộ của Pittu Uyên. 

Hiện tại Pittu Uyên đang theo học tại một ngôi trường về nghệ thuật, cô nàng hứa hẹn sẽ là một nữ ca sĩ tương lai thuộc thế hệ Gen Z đấy!

Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý - Ảnh 8 
Đưa tin sai sự thật vụ bà ngoại rút ống thở, 'Giang Kim Cúc và các Cộng sự' bị xử phạt 10 triệu đồng

Đưa tin sai sự thật vụ bà ngoại rút ống thở, 'Giang Kim Cúc và các Cộng sự' bị xử phạt 10 triệu đồng

Nhóm "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" nhận hình phạt cho hành vi tung tin sai sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   The Voice Kids thí sinh giọng hát Việt Nhí Pittu Uyên

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43