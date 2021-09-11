Thí sinh The Voice Kids nay đã lớn phổng phao, sexy 'ngộp thở' và nhan sắc đáng chú ý

Những ai từng biết cô bé này có lẽ giờ rất khó để có thể nhận ra.
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The Voice Kids 2014 - Giọng hát Việt nhí 2014 là một năm quy tụ rất nhiều bạn nhỏ đầy triển vọng tham gia. Trong đó, thí sinh Diệp Hoàng Phương Uyên được đông đảo khán giả yêu mến với giọng hát đầy nội lực. Thời điểm tham gia The Voice Kids, Phương Uyên chỉ mới 13 tuổi, thế nhưng giờ đây cô nàng đã bước sang tuổi 21 với vẻ ngoài vô cùng ấn tượng, hiện tại Phương Uyên được biết đến với tên gọi khác là Pittu Quyên.
Những ai từng xem The Voice Kids 2014 và biết đến cô bé Phương Uyên thì giờ đây sẽ phải "dụi mắt nhiều lần" mới nhận ra được thí sinh nhí ngày nào. Pittu Uyên giờ còn là một Tiktoker nổi tiếng sở hữu nhiều lượt theo dõi trên trang cá nhân.
Điều khiến mọi người chú ý đến cô nàng chính là body sexy "ngộp thở". Không còn là cô bé rụt rè ngày nào, Pittu Uyên giờ đây đã lớn phổng phao và sở hữu thần thái chẳng kém cạnh ai. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 21 tuổi thường xuyên khoe những bức ảnh diện trang phục bó sát nhưng không hề phản cảm.
Hiện tại Pittu Uyên đang theo học tại một ngôi trường về nghệ thuật, cô nàng hứa hẹn sẽ là một nữ ca sĩ tương lai thuộc thế hệ Gen Z đấy!