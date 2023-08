Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam

Tối 22/6 vừa qua, ông đã dự sự kiện Đêm nhạc giao lưu văn hoá Hàn - Việt được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, nơi có sự góp mặt của nhiều chính khách 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, cùng nhiều nghệ sĩ, nhân vật giải trí nổi tiếng.

Mới đây, sáng 28/6, nghe tin HLV Park Hang-seo về Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã có chuyến ghé thăm thân tình. Trên trang cá nhân, hậu vệ của Công an Hà Nội hài hước chia sẻ về niềm vui khi gặp lại người thầy đáng kính của mình: "Đã lâu không gặp my best friend".