Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam

Tin tức giải trí 29/06/2023 07:03

HLV Park Hang-seo hiện đang có mặt tại Việt Nam để tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng các đối tác.

Tối 22/6 vừa qua, ông đã dự sự kiện Đêm nhạc giao lưu văn hoá Hàn - Việt được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, nơi có sự góp mặt của nhiều chính khách 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, cùng nhiều nghệ sĩ, nhân vật giải trí nổi tiếng.

Mới đây, sáng 28/6, nghe tin HLV Park Hang-seo về Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã có chuyến ghé thăm thân tình. Trên trang cá nhân, hậu vệ của Công an Hà Nội hài hước chia sẻ về niềm vui khi gặp lại người thầy đáng kính của mình: "Đã lâu không gặp my best friend".

Trên trang cá nhân của mình, HLV Park Hang-seo cũng thích thú khoe hình ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu, kèm theo dòng trạng thái: "Thật vui khi mới được gặp lại nhau trong quãng thời gian lâu vậy. Văn Hậu nhìn vẫn đẹp trai nhỉ?".

Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam - Ảnh 1
Trên trang cá nhân của mình, HLV Park Hang-seo cũng thích thú khoe hình ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu

Qua loạt hình ảnh được Đoàn Văn Hậu đăng tải, ngoài vẻ cực nhắng nhít của 2 thầy trò thì cơ ngơi của vị huấn luyện viên Park tại Việt Nam cũng gây chú ý. Có thể thấy, Park Hang-seo vẫn lưu giữ những hình ảnh liên quan đến đội tuyển bóng đá Việt Nam và những kỷ niệm đáng nhớ cùng học trò. Ngoài ra, ông cũng để dành một không gian để sưu tầm nhiều bình gốm sứ cực đẹp mắt. Trong căn hộ còn có rất nhiều đô lưu niệm giá trị, rồi những huy chương, bằng khen, hình ảnh...Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam - Ảnh 2

Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam - Ảnh 3
Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam - Ảnh 4
Không gian tại nhà riêng của HLV Park Hang-seo được Đoàn Văn Hậu hé lộ

Bình luận phía dưới bài viết của HLV Park Hang-seo, Đoàn Văn Hậu cũng không ngần ngại xác nhận thầy Park là người rất "giàu có": "Coach big money" (HLV nhiều tiền)...

Được biết, HLV Park Hang-seo sở hữu khá nhiều bất động sản có giá trị, bao gồm: 1 penthouse cao cấp tại Hà Nội, 1 căn hộ hơn 60 m2 được tặng tại Hà Đông, Hà Nội và 1 căn nhà được tặng tại thành phố Đà Nẵng. 

Thầy trò tái ngộ, Đoàn Văn Hậu hé lộ cơ ngơi 'cực giàu' của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam - Ảnh 5
Bình luận phía dưới bài viết của HLV Park Hang-seo, Đoàn Văn Hậu cũng không ngần ngại xác nhận thầy Park là người rất "giàu có": "Coach big money" (HLV nhiều tiền)...

Trước chuyến thăm của Văn Hậu, HLV Park Hang-seo cũng đã đón tiếp Quang Hải tại căn hộ của mình. Quang Hải thanh lý hợp đồng với Pau FC hồi cuối tháng 5 vừa qua sau quãng 1 năm thi đấu không thực sự thành công. Đầu tháng 6, anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam và lập tức trở về nước. Thời gian qua, Quang Hải bận rộn cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA Days sau đó là ký kết hợp đồng với CLB CAHN, nên phải mãi gần đây, anh mới có thời gian rảnh để thăm HLV Park Hang-seo.

Gặp lại Quang Hải, HLV Park Hang-seo rất vui. Ông đã cùng học trò chụp một bức ảnh, đồng thời đăng lên trang facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: "Nhìn xem ai đã đến thăm tôi này. Được gặp lại các học trò cũ luôn khiến tâm hồn của tôi như trẻ lại vậy". Được biết, hai thầy trò đã tâm sự với nhau rất nhiều về cả những vấn đề chuyên môn lẫn bên ngoài cuộc sống.

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