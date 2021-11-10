Nóng: LĐBĐ Việt Nam 'chốt' 'vận mệnh' của thầy Park trước ngày gặp Nhật Bản

Tin tức giải trí 10/11/2021 18:20

Mới đây, trên trang chủ của VFF đã đăng tải thông tin chính thức về "vận mệnh" của HLV Park Hang-seo trong thời gian tới.

Trên trang chủ của VFF vừa đăng tải thông tin chính thức về "vận mệnh" của HLV Park Hang-seo trong thời gian tới. Theo đó, LĐBĐ Việt Nam và vị HLV người Hàn đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, có giá trị từ 1/2/2022 đến 31/1/2023.

"Sau một thời gian đàm phán trên tinh thần cùng hướng tới các mục tiêu chung vì sự phát triển ổn định và bền vững của bóng đá Việt Nam, hôm nay (10/11), LĐBĐ Việt Nam và HLV Park Hang-seo chính thức đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, có giá trị từ 1/2/2022 đến 31/1/2023" - trang chủ của VFF đưa tin.

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Bản hợp đồng đã ký kết giữa LĐBĐ Việt Nam và HLV Park Hang-seo năm 2019 sẽ tiếp tục theo thỏa thuận giữa hai bên - Ảnh: Trang chủ VFF

Theo CafeF, vừa qua, không ít ý kiến lo ngại về việc gia hạn hợp đồng giữa VFF với HLV Park Hang-seo. Một là ông Park đang phải gánh nhiều trách nhiệm nặng nề ở Việt Nam và cả ĐTQG lẫn lứa U22/U23. Còn nhớ ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á này, HLV Park cũng cùng ĐTVN trải qua 4 trận thua và vấp phải ít nhiều những chê trách từ người hâm mộ.

Trong khi đó, điều khoản gia hạn hợp đồng giữa thầy Park với VFF là mở, bất cứ bên nào không muốn tiếp tục sẽ dẫn tới việc chia tay. Nếu HLV Park Hang-seo cảm thấy quá áp lực với bóng đá Việt Nam, ông có thể không tiếp tục hợp tác.

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HLV Park Hang-seo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo thông báo này, HLV Part sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam tới đầu năm 2023. Điều này sẽ khiến bóng đá Việt Nam và cả thầy Park an tâm hơn, hướng về các mục tiêu trước mắt. Được biết, thầy Park cùng ĐTVN sẽ thi đấu 2 trận vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Nhật Bản lúc 19h00 ngày 11/11 tới và gặp Ả Rập Xê Út cũng lúc 19h00 ngày 16/11.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam HLV Park gia hạn hợp đồng

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