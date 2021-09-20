Sự xuất hiện của Jack trong tập 1 Running Man Việt mùa 2 khiến một bộ phận cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Tối 19/9, chương trình đáng mong đợi nhất trong nam qua là Running Man phiên bản Việt Nam mùa 2 đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, trước đó, hậu lùm xùm về đời tư khiến cho sự xuất hiện của Jack trong chương trình được dân tình đặc biệt quan tâm.

Khán giả bức xúc khi Jack vẫn xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình - Ảnh: Cắt từ clip

Trước khi lên sóng, nhiều khán giả đã không ngừng đòi tẩy chay chương trình nếu tiếp tục để Jack góp mặt trong dàn cast chính thức. Chính vì thế, khi tập đầu tiền có sự xuất hiện của Jack đã khiến đa số netizen vô cùng bức xúc.

Netizen phẫn nộ khi NSX vẫn để Jack xuất hiện trong tập 1 - Ảnh: Chụp màn hình

Trong các bình luận tỏ ý phẫn nộ, các dân mạng đều cho rằng chương trình đã quá xem thường khán giả. Mặc dù, họ rất mong đợi vào chương trình nhưng thấy sự xuất hiện của Jack khiến họ không muốn xem tiếp.

Không chỉ vậy, một số tài khoản khác lại có hành động liên tiếp thả phẫn nộ trong những bài viết liên quan đến tập đầu tiên của chương trình, để lại bình luận chê trách NSX. Thậm chí, nhiều người còn quyết tâm tẩy chay triệt để, không xem show cho đến khi NSX tiếp nhận ý kiến khán giả.

Poster chính có hình Jack cũng gây dậy sóng cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mặc dù không tham gia trong buổi giao lưu trực tuyến chương trình Running Man Vietnam nhưng nhà sản xuất vẫn để Jack xuất hiện trong poster của đội hình chính cũng sự xuất hiện trong tập 1. Điều này khiến đa số khán giả cảm thấy không được tôn trọng vì giọng ca gốc Bến Tre không phải chịu "hậu quả" với những ồn ào mà bản thân gây ra.

CĐM nói gì về việc 8 thành viên Running Man Việt livestream giao lưu với fan thiếu Jack dù liên tục lộ ảnh ở hậu trường? Dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 livestream giao lưu với khán giả thiếu bóng dáng của thành viên Jack dù trước đó liên tục lộ ảnh xuất hiện ở hậu trường. Khán giả liên tục thắc mắc: "Ủa bay màu thiệt hay đùa?"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-phan-no-do-ca-trang-khi-jack-len-song-running-man-viet-xem-thuong-khan-gia-tay-chay-triet-de-425508.html