Minh Hải và Hòa Minzy là một trong những cặp đôi 'ngọt ngào' nhất nhì Vbiz hiện nay. Nhưng mới đây, một netizen phát hiện ra thiếu gia Minh Hải vẫn để facebook ở trạng thái độc thân, điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngay lập tức Hòa Minzy có màn đáp trả cực khéo léo.

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải là một trong số những cặp đôi tình cảm nhất nhì Vbiz. Sau gần 4 năm hẹn hò lãng mạn và đồng hành cùng nhau, cặp đôi còn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi có thêm cậu quý tử thường được gọi với cái tên đáng yêu là Bo. Với vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương kháu khỉnh, bé nhanh chóng nhận được những lời khen từ netizen.

Mới đây, một đoạn video clip Bo trò chuyện với bố qua màn hình điện thoại khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự hiểu chuyện và thương bố của cậu nhỏ. Đặc biệt khi Bo nhắn nhủ với bố rằng 'Bố đừng hút thuốc. Bố hút là con giận đấy'.

Tuy nhiên đáng chú ý, trong một bình luận dưới video, một netizen đã bất ngờ chỉ ra việc thiếu gia Minh Hải vẫn còn để 'trạng thái độc thân' trên Facebook cá nhân. Còn kèm theo cả ảnh chụp màn hình nick facebook của anh... để làm bằng chứng.

Ngay lập tức, mẹ bỉm Hòa Minzy đã trả lời bình luận một cách rất khéo léo, vừa hợp tình lại hợp lý: "Để đó bao giờ làm đám cưới thì thay cô ơi". Câu trả lời 'chuẩn chỉnh' của cô nàng dĩ nhiên ngay lập tức giải đáp được thắc mắc của cộng đồng mạng, thể hiện được sự tinh tế nhưng cũng không kém phần thông minh của nữ ca sĩ.

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