Netizen 'bóc phốt' thiếu gia Minh Hải 'vẫn để trạng thái độc thân', mẹ bỉm Hoà Minzy đáp trả cực khéo

Tin tức giải trí 02/10/2021 05:17

Minh Hải và Hòa Minzy là một trong những cặp đôi 'ngọt ngào' nhất nhì Vbiz hiện nay. Nhưng mới đây, một netizen phát hiện ra thiếu gia Minh Hải vẫn để facebook ở trạng thái độc thân, điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngay lập tức Hòa Minzy có màn đáp trả cực khéo léo.

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải là một trong số những cặp đôi tình cảm nhất nhì Vbiz. Sau gần 4 năm hẹn hò lãng mạn và đồng hành cùng nhau, cặp đôi còn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi có thêm cậu quý tử thường được gọi với cái tên đáng yêu là Bo. Với vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương kháu khỉnh, bé nhanh chóng nhận được những lời khen từ netizen.

Mới đây, một đoạn video clip Bo trò chuyện với bố qua màn hình điện thoại khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự hiểu chuyện và thương bố của cậu nhỏ. Đặc biệt khi Bo nhắn nhủ với bố rằng 'Bố đừng hút thuốc. Bố hút là con giận đấy'.

Netizen 'bóc phốt' thiếu gia Minh Hải 'vẫn để trạng thái độc thân', mẹ bỉm Hoà Minzy đáp trả cực khéo - Ảnh 1

Tuy nhiên đáng chú ý, trong một bình luận dưới video, một netizen đã bất ngờ chỉ ra việc thiếu gia Minh Hải vẫn còn để 'trạng thái độc thân' trên Facebook cá nhân. Còn kèm theo cả ảnh chụp màn hình nick facebook của anh... để làm bằng chứng. 

Netizen 'bóc phốt' thiếu gia Minh Hải 'vẫn để trạng thái độc thân', mẹ bỉm Hoà Minzy đáp trả cực khéo - Ảnh 2

Ngay lập tức, mẹ bỉm Hòa Minzy đã trả lời bình luận một cách rất khéo léo, vừa hợp tình lại hợp lý: "Để đó bao giờ làm đám cưới thì thay cô ơi". Câu trả lời 'chuẩn chỉnh' của cô nàng dĩ nhiên ngay lập tức giải đáp được thắc mắc của cộng đồng mạng, thể hiện được sự tinh tế nhưng cũng không kém phần thông minh của nữ ca sĩ. 

 

Phi Nhung: Hé lộ tâm niệm dành cho khán giả, ai nấy không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này

Phi Nhung: Hé lộ tâm niệm dành cho khán giả, ai nấy không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này

Là một nghệ sĩ với giọng ca ngọt ngào giàu cảm xúc, mới đây, Phi Nhung còn khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt khi biết tâm niệm của cô từ thời trẻ cho đến những phút cuối của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   hòa minzy chồng hòa minzy con trai hòa minzy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43