Lộ diện 'ứng viên' sáng giá thay thế thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: Đáp ứng đủ 3 tiêu chí VFF đưa ra

Tin tức giải trí 19/01/2023 20:07

HLV Philippe Troussier (người Pháp) sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3 tới đây, thay thế cho HLV Park Hang Seo.

Theo Dân Trí, thông tin từ VFF cho hay, họ đã đàm phán với HLV Troussier trong thời gian qua, đồng thời đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với vị HLV người Pháp.

Dù vậy, thông tin này được giữ kín trong suốt thời gian vừa rồi vì các bên thể hiện sự tôn trọng với HLV Park Hang Seo, đồng thời chiến dịch AFF Cup 2022 lúc đó vẫn đang diễn ra, nên các bên không muốn ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.

Việc quan trọng còn lại giữa HLV Philippe Troussier với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ là đàm phán về lương và các chế độ đãi ngộ khác với HLV người Pháp, trong trường hợp ông Troussier chính thức trở thành HLV của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề này có lẽ cũng sẽ được tháo gỡ, vì VFF đã sơ bộ tìm được đơn vị tài trợ lương cho HLV Philippe Troussier.

Trước đó, HLV Park Hang Seo trong thời gian nắm đội tuyển Việt Nam, từ cuối năm 2017 đến hết tháng 1/2023 cũng được một bên thứ ba tài trợ lương. Cụ thể, giai đoạn đầu lương của ông Park do bầu Đức chi trả. Sau đó, một doanh nghiệp khác thay bầu Đức thực hiện việc này.

Lộ diện 'ứng viên' sáng giá thay thế thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: Đáp ứng đủ 3 tiêu chí VFF đưa ra - Ảnh 1
 

 

Lộ diện 'ứng viên' sáng giá thay thế thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: Đáp ứng đủ 3 tiêu chí VFF đưa ra - Ảnh 2

HLV Troussier trong thời gian còn nắm đội U19 Việt Nam (Ảnh: Trọng Vũ).

Bản thân ông Philippe Troussier khi còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam, giai đoạn từ năm 2019 - 2021, cũng nhận lượng từ một nhà tài trợ ở Việt Nam, chứ VFF khi đó không phải là đơn vị trực tiếp trả lương cho vị HLV người Pháp.

Khi còn nắm đội U19 Việt Nam ở giai đoạn nói trên, HLV Troussier lãnh lương cao gấp đôi HLV Park Hang Seo (lương của HLV Park Hang Seo là 50.000 USD/tháng, hơn 1,17 tỷ đồng/tháng, sau thuế). Ông Troussier được đánh giá rất hiểu bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Á.

Cũng theo Báo Giao Thông, Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin cho rằng HLV Bandovic sẽ trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng sau cùng, vị chiến lược gia người Montenegro lại chuyển hướng sang làm huấn luyện viên của CLB Hà Nội.

Ngay sau đó, HLV Philippe Troussier lại nổi lên như là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm ông Park Hang-seo.

Được biết, tiêu chí mà VFF đưa ra để lựa chọn HLV cho tuyển Việt Nam đó là người đã có kinh nghiệm dẫn dắt một đội tuyển tham dự World Cup, hiểu biết về bóng đá châu Á và ưu tiên những người có kiến thức về bóng đá Việt Nam.

Lộ diện 'ứng viên' sáng giá thay thế thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: Đáp ứng đủ 3 tiêu chí VFF đưa ra - Ảnh 3
HLV Park được nhiều người yêu mến. Ảnh: Internet

Đáng nói, HLV Troussier lại đáp ứng cả ba tiêu chí mà VFF đưa ra.

Trong quá khứ, nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2002. Năm 2003, ông Troussier chuyển sang cầm quân ở tuyển Qatar.

Giai đoạn 2008 đến 2015, HLV Troussier chủ yếu làm việc ở Nhật Bản và Trung Quốc.

Đáng chú ý, vị chiến lược gia sinh năm 1955 cùng từng dẫn dắt đội U19 Việt Nam trong giai đoạn 2019-2021. Đây cũng được xem là lợi thế lớn của ông Troussier so với các ứng viên khác.

Bên cạnh đó, VFF cũng đã nhận được rất nhiều hồ sơ của các vị chiến lược gia tên tuổi khác như Robert Prosinecki (cựu HLV đội tuyển Bosnia & Herzegovina), Dragan Skocic (cựu HLV tuyển Iran), Marc Wilmots (cựu HLV đội tuyển Bỉ) hay Javier Clemente (cựu HLV tuyển Tây Ban Nha).

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Từ khóa:   VFF HLV Park Hang Seo HLV Troussier

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