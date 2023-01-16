Hàng nghìn người đổ về trung tâm TP.HCM chờ chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2022 trên sân Thammasat (Bangkok). Trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan sẽ quyết định chức vô địch ở lại với đội bóng xứ sở Chùa vàng hay sẽ về Việt Nam cùng 'Những chiến binh sao vàng'.

Ngày 16-1, trận đấu chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 nhưng không khí sôi động của cổ động viên TP HCM tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất đã bắt đầu từ chiều.

Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung sớm tại trục đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) với cờ, băng rôn, khẩu hiệu khuấy động không khí cổ vũ.

CĐV TP HCM háo hức chờ chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo. Ảnh: Người Lao Động

Sự đồng hành chung sức cổ vũ của người hâm mộ sẽ là động lực to lớn cho đội tuyển Việt Nam trên con đường lên ngôi vô địch AFF Cup 2022 và đó cũng là món quà cực kỳ ý nghĩa cho người dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023.

Ông Nguyễn Răng đi từ Hóc Môn lên trung tâm TP HCM để cổ vũ thầy trò Park Hang-seo trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ông chia sẻ: "Tôi tin chắc Việt Nam sẽ chiến thắng, dù thắng hay không thì tôi cũng rất yêu mến đội tuyển và gửi lời cảm ơn đến HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển nhiều năm qua".

Sự đồng hành chung sức cổ vũ của người hâm mộ sẽ là động lực to lớn cho đội tuyển Việt Nam trên con đường lên ngôi vô địch AFF Cup 2022 và đó cũng là món quà cực kỳ ý nghĩa cho người dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023. Ảnh: Người Lao Động

Hai bàn thắng ghi được trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi là một lợi thế không hề nhỏ với đoàn quân của HLV Polking. Chỉ cần hòa 0 - 0 hoặc 1 - 1 là Thái Lan sẽ lần thứ 7 giành chức vô địch AFF Cup nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ở trận lượt đi, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng tuyển Thái Lan không hề lép vế so với tuyển Việt Nam. Nhiều thời điểm, đội bóng Xứ chùa vàng còn chơi lấn lướt và khiến các học trò của HLV Park Hang-seo rơi vào trạng thái lúng túng. Tuyển Thái Lan cũng rất tự tin khi không thua tuyển Việt Nam hơn 3 năm qua, kể từ sau thất bại 0 - 1 ở King’s Cup 2019.

Màn đấu trí giữa hai HLV. Ảnh: Báo Tin Tức

Với tình thế hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp khó, khi nhiệm vụ là phải thắng tại sân Thammasat để lần thứ 3 vô địch AFF Cup, hoặc ít nhất là có tỉ số hòa 2 - 2 để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Với nhiệm vụ phải ghi được bàn thắng và không để thủng lưới, tuyển Việt Nam dường như không còn sự lựa chọn nào khác là chơi tấn công trên "thánh địa" của Thái Lan.

Thắng cách biệt 1 bàn là mục tiêu khả thi bởi chúng ta khó có thể rượt đuổi để trông chờ vào một chiến thắng ở hiệp đấu phụ hay luân lưu nếu chỉ hòa 2 - 2 hay một chiến thắng từ kết quả hòa 3 - 3 trở lên. Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam cần khắc phục được những hạn chế, yếu kém như đã bộc lộ ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt về sẽ quyết định chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Báo Tin Tức

Thi đấu trên sân Thammasat, lại gặp bất lợi khi đối thủ đang có được 2 bàn thắng trên sân khách, rõ ràng áp lực đang đè nặng lên các tuyển thủ Việt Nam khi họ buộc phải có một chiến thắng. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi phong độ trên sân nhà của Thái Lan là rất tốt. Tại đây, họ đã thắng áp đảo ở 3 trận đấu trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup. 25.000 khán giả sẽ là điểm tựa tiếp lửa để Theerathon Bunmathan cùng các đồng đội tạo áp lực lên các học trò của ông Park Hang-seo.

“Chỉ cần giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0 trên sân Thái Lan là tuyển Việt Nam sẽ vô địch. Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần và từng thắng trên sân họ vào năm 2019” - HLV Park Hang-seo

Một động lực rất lớn ở trận cầu quan trọng này là các cầu thủ Việt Nam đang quyết tâm lật đổ người Thái ngay trên sân nhà của họ như một món quà tri ân tới HLV Park Hang-seo.

Tại cuộc họp báo trước trận, Quế Ngọc Hải chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam nhận thức được ý nghĩa quan trọng của trận đấu. Đó không chỉ là một trận chung kết quyết định chức vô địch, mà còn là trận đấu chia tay huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Trung vệ này khẳng định, mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng: “Chúng tôi tới đây để chiến thắng và giành chức vô địch. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu và tạo nên màn trình diễn hay nhất”.