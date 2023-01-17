Lịch hội quân mới của VFF: Sẽ công bố người kế nhiệm HLV Park Hang Seo

Tin tức giải trí 17/01/2023 15:37

Mới đây, đội tuyển Việt Nam đã có lịch ấn định thời gian công huấn luyện viên mới kế nhiệm ông Park Hang-seo.

Chiến lược gia Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Tiếc rằng, tuyển Việt Nam đã không thể vô địch AFF Cup 2022 như món quà chia tay ông thầy người Hàn Quốc.

Thực tế, dù rất nỗ lực nhưng Tiến Linh và các đồng đội vẫn nhận trận thua 0-1 trước tuyển Thái Lan trên sân Thammasat tối 16/1. Bàn thắng duy nhất của Theerathon Bunmathan cùng kết quả hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 3-2.

Chung kết lượt về cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Tuy ở trận chia tay, tuyển Việt Nam cùng ông không đạt được cái kết trọn vẹn vô địch AFF Cup 2022, bởi sức mạnh của người Thái, nhưng điều đó không làm giảm đi 5 năm tuyệt vời ông mang lại cho bóng đá Việt Nam.

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Thầy Park chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Ảnh: Giáo dục thời đại

Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã tích cực tìm người kế nhiệm thầy Park. Hiện tại, thông tin về người đứng mũi chịu sào tuyển Việt Nam thời gian tới vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, theo lịch hội quân của tuyển Việt Nam sau Tết nguyên đán có thể thấy, khi đó VFF sẽ công bố người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cụ thể, đợt hội quân đầu tiên của tuyển Việt Nam năm 2023 sẽ theo lịch FIFA Days, tức từ ngày 20-27/3. Trong khoảng thời gian này, VFF dự kiến sẽ sắp xếp cho tuyển Việt Nam thi đấu 1 trận giao hữu.

Lịch hội quân mới của VFF: Sẽ công bố người kế nhiệm HLV Park Hang Seo - Ảnh 2
Cảm ơn HLV họ Park. Ảnh: VietNamNet 

Do đó, khả năng rất cao trận đấu ra mắt tân huấn luyện viên trưởng Việt Nam có thể sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình. Như vậy, sau triều đại nhà cầm quân Hàn Quốc, tuyển Việt Nam sẽ quay lại sân Mỹ Đình vào cuối tháng 3/2023, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên.

Trước đó, chia sẻ trên VietNamNet, dù là cuộc chia tay đã được hẹn trước, những vẫn thấy bồi hồi trong những khoảnh khắc cuối cùng, nói lời tạm biệt.

Người Việt cảm ơn và trân quý HLV Park Hang Seo ngay cả khi Những chiến binh sao vàng không thắng Thái Lan giành AFF Cup 2022. Bởi lẽ, những điều chiến lược gia người Hàn Quốc mang lại cho bóng đá Việt Nam không chỉ là các danh hiệu.

Giá trị của lương duyên 5 năm rực rỡ (từ tháng 10/2017) ông mang lại còn lớn hơn thế. Là cách vị thuyền trưởng truyền lửa, dạy các cầu thủ Việt Nam ngẩng cao đầu, bản lĩnh trên sân cỏ và luôn chiến đấu đến cùng không từ bỏ.

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Là ông mang đến thêm niềm tin, tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ, thắp lên ngọn lửa nhiệt tình. Ảnh: VietNamNet

 

Là ông mang đến thêm niềm tin, tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ, thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, là cầu nối cho mối quan hệ 2 đất nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp, gắn bó hơn.

Á quân U23 châu Á 2018 nơi Thường Châu tuyết trắng; vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi; vào tứ kết Asian Cup 2019 cùng những tên tuổi hàng đầu châu Á; góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với chiến tích thắng Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản; vô địch liên tiếp hai kỳ SEA Games (2019 và 2021) sau đúng 60 năm mỏi mòn...

Trước trận chung kết lượt về với Thái Lan tại Thammasat (Bangkok), ông đã dẫn dắt học trò 52 trận với 26 trận thắng, 12 trận hòa và 14 trận thua: tỉ lệ thắng 50%, tỉ lệ bất bại 73%...

Nhưng có một "tỉ lệ vàng" mà ông đã giành được trọn vẹn với con số tuyệt đối 100%: niềm tin không thể lay chuyển của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội bóng mà ông dẫn dắt - nhất định sẽ luôn luôn chiến đấu như những chiến binh, vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của thể thao nước nhà!

Người đàn ông 65 tuổi này được người Việt Nam hết mực yêu quý với tư cách một người thầy đáng kính, một nhà quản trị chuyên nghiệp và một người cầm quân tài ba. Ông không những là một đại sứ thể thao, ông còn là một đại sứ văn hóa trong lòng mọi người.

Câu nói xúc động của HLV Park Hang Seo sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Câu nói xúc động của HLV Park Hang Seo sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Sau 5 năm dẫn dắt bóng đá Việt với nhiều thành công, HLV Park Hang Seo chính thức chia tay với đội nhà, ông đã có những câu nói gây xúc động.

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