Câu nói xúc động của HLV Park Hang Seo sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Để ghi nhận những cống hiến của thầy Park, mới đây một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc đã tổng hợp lại những khoảnh khắc ấn tượng của ông khi cùng học trò tham gia các giải đấu quan trọng.

Suốt thời gian qua, ông đã cống hiến hết mình cho nền bóng đá Việt . Không chỉ nâng tầng bóng đá Việt trong khu vực Đông Nam Á, mà ở các giải đấu cấp châu lục, cũng gặt hái được thành công.

Nổi bật trong số đó phải kể đến U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á – Thường Châu 2018, hạng Tư tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), 2 lần dành HCV bóng đá nam ở SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào Tứ kết VCK giải vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019)

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Nam Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á – Thường Châu 2018. Ảnh: Internet

Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị.

Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã giành cho tôi", một trong những tâm sự chú ý của thầy Park.

Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thời hạn đến 31/1, nhưng từ giờ đến kết thúc hợp đồng, đội tuyển Việt Nam không còn có thêm trận đấu hay giải đấu chính thức nào. Điều này đồng nghĩa HLV Park Hang Seo đã khép lại nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, kết thúc 5 năm rực rỡ nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

HLV Park Hang Seo kết thúc 5 năm làm việc ở Việt Nam sau chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Những danh hiệu cấp độ ĐTQG và U23 mà ông Park mang về cho bóng đá Việt Nam (1 AFF Cup, 2 HCV SEA Games) nhiều hơn số danh hiệu ở cả giai đoạn lịch sử trước đó cộng lại.

Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ.

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ tháng 9 tới, trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, ASIAD 19

Sau 5 năm gắn bó với nền bóng đá Việt, kết thúc AFF Cup 2022, cả thầy Park và thầy Lee sẽ chia tay với tuyển Việt Nam. Nhờ vào sự dẫn dắt của họ, các học trò ngày một trưởng thành.

Thời gian qua, người hâm mộ được chứng kiến rất nhiều lứa cầu thủ U23 Thường Châu thi đấu nổi bật. Trong đó phải kể đến những cái tên như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh,...