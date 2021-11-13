Livestream với fan, Johnny Đặng tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với Khoa Pug

Tin tức giải trí 13/11/2021 06:39

"Ông hoàng kim cương" Johnny Đặng đã trả lời khá thẳng thắn câu hỏi của fan về mối quan hệ với Khoa Pug, cho biết "chuyện bé xé ra to".

Thời gian gần đây, tin đồn Khoa Pug và "ông hoàng kim cương" Johnny Đặng nghỉ chơi khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt, khi Khoa Pug ẩn clip có chung khung hình với "ông hoàng kim cương".

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 Johnny Đặng và Khoa Pung - Ảnh: Internet

Ngay lập tức nổ ra tin đồn cả hai "nghỉ chơi" với nhau. Những động thái của người liên quan liên tục bị cộng đồng mạng quan tâm. Mới đây, trong buổi livestream của mình, dù liên tục được hỏi về mối quan hệ của ông với nam vlogger, song đại gia kim cương hầu như né tránh câu trả lời. Tuy nhiên, khi bị fan trong livestream hỏi liên tục, cuối cùng Johnny Đặng đã lên tiếng làm rõ tin đồn "nghỉ chơi" với Khoa Pug.

Cụ thể, đại gia kim cương đã trả lời:“Hỏi lại Khoa Pug có dám động Johnny Đặng không? Các bạn cũng rảnh thật. Có cái chuyện bé mà xé cho lớn, khổ thật. Các bạn có hiểu chuyện bé xé cho lớn không? Không có chuyện gì”.

Johnny dang
 Johnny Đặng trong buổi livestream mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa ông và Khoa Pug vẫn bình thường và không tới mức "cạch mặt" như những lời đồn đoán từ cộng đồng mạng. 

Ngay sau đó, dân tình cũng soi được chi tiết, Khoa Pug vẫn đeo sợi dây chuyền kim cương mua của Johnny Đặng.

Mặc dù vậy, dân tình vẫn bàn luận xôn xao về mối quan hệ của Johnny Đặng và Khoa Pug.

 

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Từ khóa:   Johnny Đặng Khoa Pug đại gia kim cương Khoa Pug

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