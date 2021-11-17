Lịch thi đấu AFF Cup 2021: Đội tuyển Việt Nam rơi vào 'Bảng tử thần'?

Tin tức giải trí 17/11/2021 22:17

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Việt Nam rơi vào "Bảng tử thần". Đội tuyển đối mặt vô vàn khó khăn khi trùng lịch thi đấu với vòng loại 3 World Cup 2022.

AFF Cup (AFF Suzuki Cup) là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, hay còn có tên gọi khác là AFF Championship hoặc ASEAN Football Championship. Đây là lần thứ 7 giải đấu được tổ chức với tên AFF Suzuki Cup. Ban đầu giải đấu dự kiến tổ chức từ ngày 23/11/2020 đến 31/12/2020 nên có tên chính thức là AFF Cup 2020 . Tuy nhiên do dịch COVID-19, giải đấu này đã bị hoãn lại 1 năm. Do vậy, gọi tên AFF Cup 2020 hay AFF Cup 2021 đều được.

Theo Thể thao và Văn hóa, thời gian – địa điểm diễn ra AFF Cup 2021 như sau: 

AFF Cup 2021 diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 01/01/2022 tại Singapore.

Singapore đã chính thức trở thành chủ nhà của AFF Cup 2021 sau cuộc họp chiều 28/9 của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Singapore được đánh giá cao bởi đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Quốc gia này có độ phủ vaccine cao, tỉ lệ lây nhiễm thấp so với nhiều nước trong khu vực.

2 SVĐ của Singapore tổ chức các trận đấu ở AFF Cup 2021 là:

- SVĐ quốc gia Singapore – 55.000 chỗ ngồi

- SVĐ Bishan – 6.254 chỗ ngồi

Trực tiếp AFF Cup 2021 ở đâu?

Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đã đạt được thoả thuận phát sóng Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2021. Toàn bộ 26 trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên 2 kênh VTV5 và VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam.

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Lịch thi đấu AFF Cup - Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Bảng đấu

Bảng A: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào

Thể thức AFF Cup 2021

Tại vòng bảng AFF Cup 2021, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/221. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021. Hai đội thắng tại bán kết sẽ đá chung kết lượt đi vào ngày 19/12/2021 và đá chung kết lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp Đồng hạng Ba.

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ĐT Việt Nam đối diện lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Ảnh: Thể thao và Văn Hóa

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021, Đội tuyển Việt Nam đã rơi vào "bảng đấu tử thần" với sự góp mặt của nhiều đối thủ được đánh giá là vô cùng khó chịu trong khu vực bao gồm: Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Hành trình tại vòng bảng của thầy trò HLV Park Hang Seo tại giải vô địch châu Á năm nay sẽ diễn ra trong thời gian từ 6/12/2021 đến 19/12/2021.

Ngoài AFF Cup 2021, Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một đấu trường vô cùng quan trọng khác phải thi tài là vòng loại 3 World Cup 2022. Giải đấu này đương nhiên sẽ nhận được sự ưu tiên nhiều hơn. HLV Park Hang Seo đang tính tới phương án triệu tập thêm một số "viện binh" lên tuyển để tránh cho các trụ cột bị quá tải bởi lịch thi đấu.

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Từ khóa:   lịch thi đấu AFF Cup Cầu thủ Việt Nam HLV Park Hang Seo

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