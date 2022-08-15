Không chỉ có nhan sắc ngọt ngào như Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi còn ghi điểm bởi hành động cực nhân văn này

Tin tức giải trí 15/08/2022 16:37

Không chỉ khiến fan sắc đẹp ngưỡng mộ với vẻ đẹp ngọt ngào, Á hậu 2 Miss World Vietnam Phương Nhi mới đây còn khiến khán giả thêm phần yêu quý bởi hành động nhân văn này.

Bộ ba người đẹp Miss World Vietnam 2022 từ khi đăng quang đã chiếm được cảm tình của đa số khán giả bởi nhan sắc và thực lực miễn bàn. Tuy nhiên, Á hậu 2 Phương Nhi lại chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả hơn với nhan sắc được ví như "thần tiên tỉ tỉ".

Mới đây, Phương Nhi còn ghi điểm tuyệt đối khi netizen soi ra được hành động đẹp trên trang cá nhân của cô nàng. Từ khi mới 19 tuổi, trước khi trở thành thí sinh tham dự Miss World Vietnam 2022, nàng Á hậu đã đăng kí tham gia hiến tạng và tự hào đăng tải tấm thẻ đăng kí.

Không chỉ có nhan sắc ngọt ngào như Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi còn ghi điểm bởi hành động cực nhân văn này - Ảnh 1

Từ khi mới 19 tuổi, trước khi trở thành thí sinh tham dự Miss World Vietnam 2022, nàng Á hậu đã đăng kí tham gia hiến tạng và tự hào đăng tải tấm thẻ đăng kí.

Rất nhiều lời khen có cánh đã dành cho Phương Nhi bởi cô nàng không chỉ "đẹp người" mà còn "đẹp nết". Nhiều cư dân mạng cũng nhận xét hành động này của Phương Nhi từ lúc chưa đăng quang xuất phát từ lòng nhân ái và không màu mè, phô trương. Loạt hành động này của nàng Á hậu cũng khiến khán giả nhớ đến nghĩa cử cao đẹp của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên. 

Từ khi chưa chạm đến danh hiệu Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cũng đã cùng mẹ mình đi đăng ký hiến tạng. Sự trùng hợp này càng khiến fan sắc đẹp kì vọng Phương Nhi sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế như Thùy Tiên bởi chính tấm lòng san sẻ, biết yêu thương từ khi chưa chạm đến hào quang. 

Không chỉ có nhan sắc ngọt ngào như Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi còn ghi điểm bởi hành động cực nhân văn này - Ảnh 2

Trước đó, Thùy Tiên cũng đã cùng mẹ mình đi đăng ký hiến tạng

Phương Nhi cũng nổi bật với dự án tạo ra không gian kết nối những người trẻ mang tên Trust Yourself - Tin vào chính mình. Trong buổi họp báo sau đăng quang, nàng Á hậu cũng đã chia sẻ rằng: "Tôi là cô gái bắt đầu từ số 0 từ kinh nghiệm cho tới những trải nghiệm cuộc sống nhưng tôi đã tiến bộ từng ngày". Đây cũng là động lực thôi thúc cô thực hiện dự án giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn. 

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