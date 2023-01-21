HLV Philippe Troussier được kì vọng sẽ đưa bóng đá nước nhà tới sân chơi lớn nhất hành tinh

Một lãnh đạo VFF cho hay, người thay HLV Park Hang Seo phải là một chiến lược gia đẳng cấp, từng dẫn dắt một đội bóng dự World Cup. Đặc biệt, chiến lược gia này sau khi ký hợp đồng, sẽ được giao nhiệm vụ phải đưa bóng đá Việt Nam tới sân chơi lớn nhất hành tinh, từ nay tới năm 2030.

Theo VietNamNet, dù chưa chính thức công bố HLV trưởng mới thay cho người tiền nhiệm Park Hang Seo sắp kết thúc hợp đồng vào ngày 31/1, nhưng VFF cũng không lên tiếng phủ nhận thông tin đã đạt được thỏa thuận với HLV Philippe Troussier.

So với các ứng viên gửi hồ sơ về VFF, HLV Troussier có bản "CV" nổi bật. Chiến lược gia người Pháp từng từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco. Đáng chú ý trong các đội bóng này, ông Philippe Troussier từng giúp Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup và vô địch Asian Cup 2000, giúp Nam Phi lọt vào World Cup 1998.

Có rất nhiều cái tên lọt vào tầm ngắm của VFF, nhưng chỉ có Philippe Troussier là người phù hợp nhất. Thực tế, đây chính là HLV được VFF đánh giá rất cao trong quá khứ, nhưng do gặp khó khăn về tài chính nên hai bên không tiến tới một sự hợp tác lâu dài.

Nhà cầm quân người Pháp từng nhận xét: "Việt Nam có thể chiến thắng những đối thủ cùng khu vực chủ yếu nhờ vào lối đá chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ tình huống phản công.

Nhưng khi ra tới cấp độ châu lục, chỉ dừng lại ở đó thôi là không đủ để tạo nên khác biệt. Ai cũng biết Việt Nam sẽ lùi sâu phòng ngự số đông và rình rập phản công. Cách tiếp cận như vậy là quá đơn điệu và dễ đối phó".

Dĩ nhiên, muốn thay đổi cách chơi của đội tuyển và hướng tới sân chơi World Cup cần rất nhiều thời gian lẫn sự chung tay của nhiều người. Nói như HLV Park Hang Seo trước khi chia tay tuyển Việt Nam, dù là HLV giỏi đến mấy nhưng cũng không thể một mình làm nên chiến tích.

Tuyển Việt Nam sẽ không chơi phòng ngự. Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo Công an nhân dân, Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tại Thammasat, tuyển Việt Nam sẽ chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, khép lại 5 năm hành trình. Đây là kết thúc để mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam với những niềm hy vọng mới.

Thầy Park đã khởi đầu hành trình cùng tuyển Việt Nam trong sự so sánh với Thái Lan, điều mà bao thế hệ huấn luyện viên bị ám ảnh. Và trận đấu cuối cùng với tuyển Thái Lan cũng như một cái duyên của huấn luyện người Hàn Quốc.

Trong suốt 5 năm nhiệm kỳ vừa qua của ông Park, có thời điểm ông thắng Thái, có thời điểm lại thua. Nhưng hiệu quả lớn nhất thu được là việc chúng ta đã thu hẹp được phần nào khoảng cách trình độ với bóng đá Thái Lan. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự thay đổi rõ rệt. Chúng ta chơi hiệu quả hơn và tâm lý các cầu thủ cũng tự tin hơn. Điều này có được chính là nhờ việc chúng ta có được nhiều cơ hội thi đấu ở sân chơi châu lục, gặp các đối thủ mạnh. Đó là những trận đấu cọ xát chất lượng.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: Internet

Di sản mà huấn luyện viên để lại chính là nền tảng cho người kế nhiệm có thể phát huy. Đây là lúc mở ra cho nền bóng đá Việt Nam những hy vọng mới. Tuyển Việt Nam nên coi sân chơi Đông Nam Á là bệ phóng chứ không là mục tiêu để hướng đến.

Chương mới của bóng đá Việt Nam cần một chiến lược để nâng tầm. Sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF cũng sẽ đưa ra một kế hoạch trong việc xây dựng tiêu chí tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia. Quãng thời gian ông Park tại vị chỉ ra cho chúng ra một điều rằng, việc chọn huấn luyện viên ở mỗi giai đoạn lại có những tiêu chí thay đổi.

Nếu như tuyển Việt Nam cách đây 5 năm ưu tiên sự phù hợp về cả con người, chiến thuật lấn văn hoá thì câu chuyện hiện tại lại khác. Khi tuyển Việt Nam đã có thành tích ở sân chơi khu vực, phần nào ở châu lục thì đây là lúc chúng ta phải nâng tầm. Để làm được điều đó, VFF cần hướng đến việc lựa chọn một huấn luyện viên sẽ phải tầm cỡ. Cụ thể là những huấn luyện viên đã từng dự World Cup. Đó cũng là điều hợp lý trong việc mở ra những hướng đi mới.